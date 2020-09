Sniff: Niño mexicano vende sus juguetes para comprar una tablet y poder tomar sus clases

Parecería que muchos niños ya más o menos se están adaptando al sistema educativo que trajo la ‘nueva normalidad’, la cual desde hace unas semanas los tiene tomando clases desde la comodidad de su casa y equipados con ayuda de dispositivos como computadoras, tablets o el mismo celular.

Y también es cierto que varios pequeños en el país siguen tratando de adaptarse a este nuevo estilo de vida y sin contar con las herramientas necesarias. Sin embargo, en los últimos meses hemos conocido historias de pequeños que están moviendo cielo, mar y tierra con tal de seguir estudiando, tal y como el niño que está vendiendo sus juguetes para seguir con sus clases en línea.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Mario: El niño que vende sus juguetes para poder seguir estudiando

Su nombre es Mario y es originario de Tamaulipas. En redes sociales el pequeño se ha hecho viral luego de que se difundiera una foto donde se le ve con su puesto de juguetes, los cuales decidió ofertar para poder comprar un celular. Y no para jugar Among Us, sino para seguir sus estudios de primaria a la distancia.

“Vendo mis juguetes, necesito una tablet o un celular para mis clases. Ayúdame con tu compra”, se lee en una cartulina de color que estaba colgada en el nuevo negocio de Mario, el cual instaló a las afueras de su casa –ubicada en la colonia Primero de Mayo, del municipio de Ciudad Madero– con la finalidad de echarle la mano a su mamá, quien no puede costear un aparato electrónico.

⭕NIÑO VENDE SUS JUGUETES PARA CONSEGUIR UNA TABLET Y NO PERDER SUS CLASES VIRTUALESColocó sus juguetes en una mesa… Posted by Radio Antena 1 on Thursday, September 24, 2020

Su mamá ya no pudo prestarle su teléfono para seguir estudiando

De acuerdo con medios locales, hasta hace unas semanas Mario tomaba sus clases de sexto de primaria con ayuda del celular de su mamá, llamada Prudencia Lara. Lo malo es que en los últimos días su jefecita ya no pudo seguir haciéndolo, pues el celular es su herramienta de trabajo donde vende y coordina la entrega de algunos productos.

Aunque las cosas se vieron complicadas, Mario decidió no quedarse cruzado de brazos y comenzó este negocio. Si bien actualmente no sabemos si el pequeño consiguió o no realizar las ventas necesarias, en redes sociales muchos usuarios de internet le han aplaudido sus ganas de seguir adelante. ¡Sí estamos llorando! 😢