Qué tragedia: "Influencer" mexicano llora porque cerraron la tintorería y no sabe lavar

No cabe duda de que dios da sus peores batallas a sus soldados más fuertes…. Estos últimos días han sido complicados para muchas personas, pues ante la pandemia de coronavirus, todos –o quienes pueden– nos hemos visto obligados a encerrarnos en casa. Si bien la situación ha sacado lo mejor de nosotros –como los mexicanos que están viendo cómo apoyar a los demás, y nos ha hecho sentir esperanza–, debemos decir que el COVID-19 también ha logrado sacar lo no tan bueno de las personas.

Lo decimos porque en México, país donde siempre alguien logra sorprendernos, un “influencer” nos compartió su desgarradora experiencia ante el cierre de negocios que ha dejado el brote de coronavirus en nuestro país. Pero no crean que el personaje hoy está preocupado porque el negocio, como muchos otros, va a pasarla muy mal en términos económicos, en realidad es porque éste se grabó llorando porque la tintorería que el frecuentaba no está dando servicio y él no sabe cómo lavar su ropa. ¡WEY NOOOOO!

Su nombre es Mario Sierra Moncada (no se preocupen, nosotros tampoco sabemos quién es), y a través de una historia de Instagram este valiente guerrero nos relató su sentir en esta gran prueba que dios le ha puesto durante la cuarentena del coronavirus. “Ya no puedo más, en el residencial donde vivo cerraron la alberca, cerraron el gimnasio, cerraron el spa y cerraron la tintorería, y yo no sé lavar ropa”, cuenta Mario, con un acento que no vimos ni en todos los episodios de Rebelde.

Va el video:

Durante el clip Mario relata que le dio la cuarentena a su trabajadora del hogar, con su sueldo pagado. Pero no por buena onda, en realidad lo hizo con tal de que la señora no lo contagiara de coronavirus, ya que la mujer viaja en el transporte público y no sabe “qué bichos pueda traer” a su casa.

“Estoy cansado de trapear con cloro. Soy alérgico al cloro y ya me duele la nariz de tanto respirar químicos”, finaliza el clip de este valiente hombre, quien al parecer nomás se quiso hacer el gracioso (y decimos que quiso porque no lo logró) para subirse al mame del coronavirus, sabrá dios con qué finalidad.

En fin, lo que hay que ver en estos días. No sean así, por fa.