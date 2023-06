¿La velada del año? Mark Zuckerberg y Elon Musk pelearían en el Coliseo de Roma

Si pensaban que lo peor que podría pasar en el Coliseo de Roma es ver a un sujeto poner su nombre como si fuera penca de maguey, se equivocaron, pues parece que el icónico lugar sería la sede de la pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk.

Hace unos días les platicamos que el fundador de Tesla y actual dueño de Twitter, Elon Musk –quien viene siendo Alfredo Adame en esta pelea de señores ricos–, retó a Mark Zuckerberg– la región 1 de Carlos Trejo– a luchar dentro de una jaula.

Elon Musk le cantó un tiro a Mark Zuckerberg hace unos días. Foto: Getty Images

La pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk sería una realidad

Fuentes indican que la pelea sería gracias a que el creador de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) diera a conocer sus intenciones de crear una red social que le haga la competencia a Twitter, plataforma que Elon Musk compró en 2022.

Aunque Elon y Mark planeaban que el combate fuera en una jaula, parece las cosas tomarán otro nivel. De acuerdo con TMZ, un funcionario del gobierno de Italia se puso en contacto con el dueño de Facebook para organizar una pelea de UFC contra Elon Musk en el Coliseo de Roma.

TMZ dio a conocer que el combate se realizaría en el Coliseo de Roma. Foto: Getty Images

Los dos millonarios se pelearían en el Coliseo de Roma, en Italia

TMZ indicó que según fuentes cercanas, la gente de Zuckerberg se puso en contacto con el presidente de la UFC, Dana White, quien a su vez contactó al Ministro de Italia para hacer posible la pelea entre los dos millonarios y dueños de redes sociales.

“Nos dijeron que tanto Musk como Zuck están “todos adentro” y han estado negociando con Dana sobre los detalles de una pelea todos los días… varias veces al día durante más de una semana”, dijo el portal de noticias sobre la pelea que podría no ocurrir.

Personal cercanas a Zuckerberg ya se han puesto en contacto con el presidente de la UFC. Foto: Getty Images

Mark Zuckerberg y Elon Musk le entrarían a una pelea de UFC

Esto no porque Mark Zuckerberg o Elon Musk no quieran darse uno que otro golpe (sobre todo el dueño de Facebook, quien lleva ya algunos años entrenando artes marciales mixtas e incluso ha ganado torneros de jiu-jitsu), sino porque el Coliseo de Roma no permitiría un combate violento en su sede.

Luego de que la noticia se hiciera viral en todo el mundo, la oficina del Ministerio de Cultura de Italia emitió un comunicado donde dejaba en claro que no ha tenido un contacto sobre la pelea en cuestión y cualquier cosa que se diga por ahora son meras palabras al aire.

Foto: Getty Images

¿Será que la pelea del año se llevará a cabo en el Coliseo de Roma?

“Si Zuckerberg y Musk quisieran pelear en el Coliseo, tendrían que hacer un desafío no violento”, indicó el ministerio de Cultura sobre esta pelea que literalmente comenzó con un tuit de Elon Musk donde dijo que le entraba a una pelea con Mark Zuckerberg.

Hasta ahora no sabemos con certeza cómo o donde ocurriría la pelea entre estos dos, aunque considerando que tienen dinero como para 10 de sus futuras generaciones, no nos sorprendería que Mark Zuckerberg y Elon Musk lograran darse de catorrazos en el Coliseo de Roma.