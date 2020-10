¡Meaw! Conoce a Kyo, el único gato que “se comunica” con su dueña

¿Si tu ‘michi’ hablara, qué crees que te diría? ¿Te agradecería cuánto has hecho por él o de plano te mandaría a la…alcantarilla por no limpiar su caja de arena? Y es que, aunque dicen que los perros son las mascotas más inteligentes, los gatos también tienen los suyo y Kyo es el mejor ejemplo. Pues es el único minino capaz de comunicarse con su dueña, y no solo ‘le habla’, sino que también es adicto a las groserías.

Todo comenzó cuando Lila Engelman, decidió adoptar un adorable gatito de clase Organge Tabby, famosos por tener un pelaje anaranjado similar al de Garfield. Sin embargo, no lo educaría como a cualquier micifuz. Utilizando un entrenamiento condicionado, la joven de 22 años le enseñó a apretar diferentes botones, -previamente grabados con voz humana-, que obedecían a cierto orden dependiendo de sus necesidades gatunas.

Pero, lo que Lila no sabía era que estaba creando un monstruo. Con 12 semanas de edad, Kyo comenzó a utilizar los botones con mayor frecuencia, mostrando especial interés en los botones que incluían malas palabras. “A Kyo le encanta expresar su frustración con nosotros con el botón ‘loco’. Pero también pulsa los botones necesarios cuando quiere jugar o ser alimentado”, dijo su dueña a la agencia Europa Press.

Ahora, este adorable gatito tiene cinco meses de edad y ha demostrado que su inteligencia gatuna no tiene límites, literalmente, se ha convertido en todo un ‘baterista’. Incluso, Kyo, quien no tiene ni un pelo de tonto, se ha incorporado a la nueva moda para salir a pasear con correa, de hecho, es uno de sus botones favoritos.

Reflejo condicionado

Aunque parezca cruel, el reflejo condicionado es utilizado también en perros e incluso hasta en humanos. Acuérdense de tantas veces que sus papás prometieron darles un dulce o comprarles un Smartphone nuevo, a cambio de que estudien o laven los trastes. De hecho, el psicólogo estadounidense John Watson, se basó en este comportamiento para crear la escuela conductista, sistema al la que la mayoría de nosotros aprendimos.

Por su parte, Engelman, no pudo resistir las ganas de hacer un vídeo recopilando los mejores y más divertidos momentos de Kyo. Aunque las groserías están censuradas, resulta inevitable imaginar el jocoso momento en el que el gato dice: “Maldita sea, déjate de estos juegos y dame de comer”. Como era de esperarse, este ‘michi’ ya es el gato más famoso de Austin, Estados Unidos donde radican y está conquistando al mundo entero. Quizá esto ayude a explicar el geoglifo del gato gigante en Perú.