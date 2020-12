Puro memazo: Estos fueron los mejores memes de 2020 según Instagram

En la vida existen momentos complicados… y luego está el 2020. Vaya que este fue un año duro a raíz de la pandemia, por lo que debimos ajustar nuestra cotidianidad desde el aislamiento. Afortunadamente, vivimos en la época de los memes y eso nos ayudó bastante a sobrellevar la turbulencia de estos meses.

Como cada año, la redes sociales se inundaron de muchas divertidas imágenes que retrataron con humor desde nuestras vivencias más tradicionales hasta los acontecimientos más relevantes del planeta. Y los hubo de todo tipo: sobre animales, videos virales, eventos deportivos y del espectáculo, las autoridades de salud y más.

Por eso, Instagram México le entra a los recuentos de fin de año y nos muestra cuáles fueron los memes más icónicos del año. Si eres un memero de hueso colorado, seguro recordarás cada una de estas joyitas que te vamos a presentar a continuación.

Karen y los animales

Seguro que muchos de ustedes, queridos lectores y lectoras, pasaron estos meses de cuarentena más cerca de sus mascotas. Y es que amarlos es algo inevitable. Por eso es que este meme se ha vuelto parte esencial en la vida de aquellos que necesitan a su perrito o gatito con locura.

Ahora en este 2020, a varios le tocó ser ‘Karen’, ese personaje sin una cara reconocible pero con una personalidad intrínseca que siempre asociamos como alguien a quien su mascota le da consejos, la regaña, le agradece o le explica cosas. ¿Quién más aquí fue una Karen?

La niña del pastel

Un video que tocó en lo más profundo a los memeros del mundo. La pequeña María Eduarda se encontraba frente a su pastel de cumpleaños decidida a soplar las velas de su pastel. Entonces su hermana, María Antonia, se le adelantó y cometió la travesura. Lo siguiente fue una lucha encarnizada frente a los invitados quienes vieron a la mayor de las pequeñas trazar una sonrisa burlona en su cara.

Esta última imagen fue una de las más icónicas del año y las reacciones en redes lo comprueban. La maquiavélica sonrisa de Antonia desató las imágenes por doquier para representar varias de nuestras situaciones más cotidianas y otras más relevantes. Este es un momento infaltable en nuestro catálogo de memes del año.

López-Gatell no se salvó

Más que un meme como tal, la figura del Hugo López-Gatell se volvió realmente una parte esencial en la vida de los mexicanos a lo largo del pandémico año. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ha pasado de la admiración a los cuestionamientos, y viceversa, con el paso de los meses.

Si algo podemos dar por sentado, es que él seguirá siendo pieza fundamental del sistema de salud en nuestro país mientras la crisis sanitaria persista. Eso sí, el funcionario no se salvó de los memazos y si la cosa no mejora, lo seguiremos viendo en redes sociales en imágenes y videos de todo tipo.

COVID: El gran protagonista del año

Hay poco que decir sobre el COVID-19, coronavirus o como deseen llamarle. Lo que empezó a propagarse en China hacia finales de 2019, terminó por extenderse alrededor del planeta por ahí del mes de marzo. La OMS, los gobiernos del mundo, los expertos en epidemiología y el personal de la salud se han mantenido en la batalla.

Y aunque la situación es seria, no podemos negar que un poco de humor nos viene bien ante lo complicado de los hechos. De hecho, muchos memes sobre el virus, más allá de servir como un entretenimiento, también han funcionado como una crítica -constructiva o no- para visibilizar nuestros aciertos y errores.

Shakira y J. Lo en el Super Bowl

La industria del entretenimiento tuvo uno de sus momentos más preciados durante el Halftime Show del Super Bowl en febrero. Como cada año, esta presentación mantiene a los espectadores muy emocionados. Incluso quienes no saben nada sobre futbol americano, esperan con ansias este momento.

Este año le tocó a Shakira y a Jennifer López engalanar el campo de juego con su presencia en uno de los actos, según la opinión de muchos usuarios en redes, más increíbles de los últimos años. Pero también hubo tiempo para memes, sobre todo cuando recordamos la extraña aparición de la lengua de Shakira en plena transmisión. Un poco weird ese momento.

Belinda hace ruido con su amoríos

Aquellos que disfrutan la farándula mexicana seguro que gozaron todos los memazos y referencias en internet que salieron a la luz cuando Belinda y Christian Nodal revelaron su relación sentimental. Todo se puso denso cuando tan solo unas semanas antes el cantante Lupillo Rivera había destapado el tatuaje que se hizo de ella cuando eran pareja.

Y el asunto se puso aún más denso cuando el mismo Nodal también se comenzó a tatuar detalles con referencias a su amorío con la intérprete de “Luz Sin Gravedad”. Evidentemente, los memes no se hicieron esperar en nuestro México Mágico.

Mariana Rodríguez, Samuel García y los ‘fosfo, fosfo’

Hay que decirlo: la clase política en México nos ha entregado joyas para hacer memes a diestra y siniestra. Y si hubo alguien que en ese sentido nos dio material para memear a gusto, esos fueron el senador Samuel García y su pareja Mariana Rodríguez.

Aunque hay bastante tela de donde cortar con este par, uno de los momentos que jamás olvidaremos es cuando ella lo está grabando mientras él explica parte de su trabajo como funcionario. Luego de que Samuel le pregunta algo ‘serio’ a Mariana, ella parece ignorarlo por completo para enfocar hacía sus pies y preguntarle a sus seguidores “¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo”.

¡Ah! Y no olvidemos el más reciente con la ‘complicada juventud’ del senador por Nuevo León que debía acompañar a su papá al golf desde bien temprano para que le pagaran. Un verdadero luchador por la vida (obvio no).

Las clases en línea

Con la pandemia, como dijimos anteriormente, la gente tuvo que modificar su estilo de vida. Alumnos y maestros en todo México debieron adaptar sus actividades a las videollamadas en una situación que de pronto recibió el nombre de ‘zoomestre’ (bastante ingenioso, en realidad).

La modalidad de clases en línea nos dio de todo: desde videos virales con algunos docentes ‘tropezando’ ante el poder del internet hasta alumnos haciendo o hablando cosas raras sin darse cuenta que tenían el micrófono encendido. Y sí, los memes tampoco faltaron en este rubro.

Un clásico: El Cruz Azul

Algo que no podía faltar de ninguna manera. Un clásico que, como diría Craig Feldspar en Malcolm In The Middle, “todos se saben”. Ya desde hace rato, el futbol mexicano -y nuestra cultura en general- abraza el concepto ‘cruzazulear’ como parte del vocabulario. Es parte de nuestra esencia.

Si faltaba confirmarlo, el equipo cementero lo hizo una vez más luego de que los Pumas de la UNAM le remontaran una ventaja de cuatro goles en las semifinales del Torneo Guardianes 2020. No hubo campeonato en esta oportunidad, pero sí unos buenos memes.