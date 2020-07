¡A debatir! Este meme señala a los verdaderos villanos de películas y series famosas

Dicen por ahí que “cada quien cuenta cómo le fue en la feria”, una frase que podría traducirse a que uno es el bueno o malo de cualquier historia depende de cómo la cuenta y de qué manera la vivió. Y sí, eso también aplica en muchas películas y series de televisión, ya que en todas ellas nos narran una historia en donde nos hacen creer que el villano es un personaje cuando en realidad no es así.

Esta narrativa con villanos y víctimas la hemos visto en películas como (500) Days of Summer, High School Musical, The Devil Wears Prada, entre otras. También, la hemos apreciado en series de televisión como Game of Thrones, Breaking Bad, Gossip Girl y muchas otras producciones que al crecer nos hacen pensar y debatir si realmente los villanos eran villanos.

El villano de la película VS El verdadero villano de la película

Pues bueno, en internet este debate ha llegado en forma de meme –no es el mejor del año, pero es lo que hay y debemos aguantarnos– en donde la gente está retratando a los verdaderos villanos de películas y series. Pero ahí no acaba la cosa, pues este nuevo tren del mame también está ejemplificado con varios personajes antagónicos de la vida real. ¡Echándole leña al fuego!

Igual y nuestra idea aún no queda muy clara del todo, entonces mejor pasamos a ejemplificarla con ayuda de los memes en cuestión que nos ha traído la cuarentena –tan larga que parece fila del OXXO en quincena y sin la segunda caja funcionando– para que se pongan a debatir entre si los verdaderos villanos de las cosas son los que nos dijeron.

Adelante con las imágenes:

The show villain. The actual villain. pic.twitter.com/5C26sr6nDs — BANKS 🦍 (@Bankslvrd) July 7, 2020

The show’s villain The actual villain pic.twitter.com/NuAfqDwaI1 — Clout Strife ♐️ (@jei_jenks) July 9, 2020

The movie villain. The actual villain. pic.twitter.com/BUOUYGd6da — chrissymeds (@chrissymeds) July 9, 2020

The series villian The actual villain pic.twitter.com/O5rQBYRByf — Bob Lee Swagger (@ceo_muiz) July 9, 2020

the show villain the actual villain pic.twitter.com/CTXxYODrlr — trish (@ULTRAGLOSS) July 9, 2020

the media villain the actual villain pic.twitter.com/XHd2cSZYQc — JM🕹 (@j_mtmi) July 10, 2020

The show villain | The actual villains pic.twitter.com/UjdAxeyNfp — Leif Erikson (El Prieto) (@AverageMexGuy) July 9, 2020

The show villains. The actual villain. pic.twitter.com/HRquYg0d8t — JPZ ⚡️ (@jackzankich) July 8, 2020

the shows villian the actual villian pic.twitter.com/tDxknAnFhB — 🏳️‍🌈 out of context glee 🏳️‍🌈 (@oocglee) July 9, 2020

The movie villain/the actual villain pic.twitter.com/DznWU0ZLlS — Caos erótico💚❤️💜💚❤️💜 (@akhusharmuta) July 10, 2020

The Movie Villain VS The Real Villains pic.twitter.com/cdhq0YtE01 — Sil (@sacsilo) July 7, 2020

The telenovela villain // the real villain pic.twitter.com/qaEng7RrOF — 👑Prince Banana hammock 🍌 (@SrBovary) July 10, 2020

The Movie Villain VS The Real Villain pic.twitter.com/jyo1cbZ07Q — biscocho bigoto (@bispau) July 8, 2020

The movie villain. The actual villain. pic.twitter.com/0TwKOwp0mI — ned (@nednoted) July 9, 2020

En fin, como podrán observar este meme es una versión extraña del “no están listos para esa conversación”, pues muchas personas aún dudan que los villanos mencionados sean las víctimas y viceversa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué otros ejemplos harían con este meme? Los leemos 👀