¿Se adelanta o se atrasa? Acá los mejores memes que nos dejó el cambio de horario

*A tu reloj biológico no le gusta esto*… Este domingo 25 de octubre nos despertamos con el horario de invierno, ese que toda la semana nos tuvo haciendo la misma pregunta de siempre: ¿El reloj se atrasa o se adelanta?. Dudas que son equivalentes al “¿Entonces duermo una hora más o una hora menos?” en cada cambio de horario.

Como les mencionamos anteriormente, el horario de invierno es ese donde amanece y anochece más temprano gracias a que el reloj se atrasa una hora. En palabras más coloquiales, es el horario donde uno cree que “dormirá una hora más” y el cual durará hasta el domingo 4 de abril de 2021, donde volveremos a adelantar el reloj para repetir la historia.

La verdad es que esto de los cambios de horario siempre han sido un dolor de cabeza. No sólo por lo de adivinar si el reloj se adelanta o se atrasa, también porque nuestro cuerpo resiente el cambio en los primeros días donde uno se despierta a una hora y resulta que es otra. Razón por lo que andamos como zombies tratando de adaptarnos al horario en cuestión.

Aunque en su momento algunos políticos mexicanos dijeron que apelarían porque el horario de verano desaparezca en nuestro país (esto porque supuestamente no le encuentran sentido), al final lo único que tenemos seguro es que pasarán los años y seguiremos preguntando qué onda con el horario que entra o sale cada seis meses.

Ya entrados en el tema, a pesar de que este domingo muchos nos despertamos más temprano de lo que planeábamos, lo único bueno del horario de invierno es que nos dejó varios memes y reacciones con los que las personas expresaron su más profundos sentir al respecto y donde muchos aplaudieron o tiraron su odio para el horario de invierno que apenas comenzó.

El horario de invierno nos ha dado una hora y el virus nos ha quitado un año. No salen las cuentas.

