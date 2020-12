Sólo nos queda reír: Los mejores memes que nos dejaron las rebajas en Best Buy

Me duele, me quema, me lastima. La noche de ayer, miércoles 2 de diciembre, medio México estaba conectado al internet de las cosas para conseguir una de las hazañas más épicas y poco conocidas que hemos visto durante el 2020: comprar un Nintendo Switch en la página de Best Buy.

Como recordarán, hace unos días la empresa anunció el cierre de sus 41 sucursales en México, esto como consecuencia de los estragos que la pandemia de COVID-19 ha dejado en la empresa. Y al estar a días de retirarse, Best Buy literalmente está tirando la casa por la ventana, pues puso a la venta varios productos con descuentos impresionantes.

Best Buy estaba rematando el Nintendo Switch y otras consolas

Las consolas de videojuegos no fueron la excepción, al contrario. Resulta que Best Buy puso las consolas de Nintendo Switch a mitad de precio. Para que se den un ejemplo, una Switch edición Animal Crossing estaba siendo rematada en 4 mil 500 pesos, cuando el precio actual es de más de 8 mil. Y así con otras marcas como Microsoft y Sony.

Total que muchos se pusieron a tratar de conseguir una consola en la página de Best Buy. Sin embargo, fueron pocos los que lograron tal hazaña, pues la plataforma de la empresa colapsó y muchos no pudieron conseguir los productos que habían visto. Cuando la página volvió a la normalidad, ya no tenía consolas disponibles. ¡NOOOOOO!

Provocó que la gente hiciera largas filas en las tiendas físicas

Luego de que la página de Best Buy ya no contara con productos para venta, la gente no la pensó dos veces y desde tempranito se fueron a formar afuera de las sucursales. Algo no tan gracioso considerando que el semáfofo de COVID-19, tanto en CDMX como en otras partes del país, se encuentran a punto de regresar al color rojo.

Pero bueno, como todo evento enorme del internet, la venta de Best Buy nos dejó con grandes memes que reflejan perfectamente la frustración, dolor y más emociones que vivimos tratando de conseguir una Nintendo Switch. ¿Por qué la vida no nos quiere ver felices? ¡Maldito 2020!

Largas filas y concentración de personas afuera de la tienda Best Buy en Forum Buenavista quienes buscan liquidaciones. Algunas sucursales en la ciudad han tenido que cerrar debido al gran número de consumidores #Video: Berenice Fregoso pic.twitter.com/l4N6EJOCVk — El Universal (@El_Universal_Mx) December 3, 2020

Acá los mejores memes al respecto

Best Buy ahorita: pic.twitter.com/0qRaMO9RxR — Chico de las poesías (@mauroazua_) December 3, 2020

El vato que si alcanzo a comprar el Nintendo Switch en la liquidación de Best Buy. pic.twitter.com/eyAENMwjhS — alex. (@reckonerr_) December 3, 2020

Por favor salganse de Best Buy… Quiero estar solo 😔 pic.twitter.com/VQ5jbfTQcd — AlexKing (@AlxKinguwu) December 3, 2020

Así me imagino la liquidación de Best Buy México. pic.twitter.com/b1haZddjxE — ⋐BrianBofín⋑ (@BrianBofin) December 3, 2020

El Nintendo switch edición Mario que se quedó atrapado en el carrito en la muerte de la página de Best Buy pic.twitter.com/IhvJJx7aqw — ハビエル (@javik007) December 3, 2020

El que maneja la página de Best Buy viendo a todos pelearse por las Nintendo Switch en liquidación. pic.twitter.com/N35mE0eigO — Chema Mendoza (@chemxmendoza) December 3, 2020

Yo llegando tarde a la liquidación de Best Buy: pic.twitter.com/wRVItZXmvE — Oscar (@ElTuiterDeOscar) December 3, 2020

Yo, entrando a Best Buy, viendo los Nintendo Switch en liquidación AGOTADOS. pic.twitter.com/ikOj9G4jHy — Din Djarin (@_DonOliver) December 3, 2020

Yo intentando comprar en Best Buy pic.twitter.com/6QR7v2EBGX — Fire Queen ★ || Mirio’s waifu (@MissCarorin) December 3, 2020

Cuando ves que Best Buy rebajó de $5,999 a $1,999 las Switch Lite de Nintendo por liquidación pero igual ya se agotaron. pic.twitter.com/PdLYGW4Jsz — Heffalumps & Woozles (@FMor58) December 3, 2020

Los que no alcanzaron a comprar el Nintendo Switch en la liquidación de Best Buy fingiendo que no les importa y que van a estar bien pic.twitter.com/ZxZexFg9Ah — teactiva sovietico (@teactiva) December 3, 2020

Viendo todas las ofertas de liquidación de Best buy… pic.twitter.com/HBqg4ZY1cP — Juanjo Rodz (@juanjorodz_) December 3, 2020