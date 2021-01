El mensaje “oculto” en el look de Kamala Harris en su toma de posesión

Este miércoles 20 de enero de 2021, Kamala Harris tomó posesión como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, y para la ocasión, optó por un vestido morado -que muchos en redes lo vieron azul-, el cual tiene un mensaje “oculto” lleno de poder, así como un guiño para las minorías.

Resulta que Harris eligió un abrigo de Christopher John Rogers, diseñador afrodescendiente. Pero eso no es todo, sus zapatos son de Sergio Hudson, un diseñador con raíces latinas, que nació y creció en Carolina del Sur, pero su negocio lo hizo en Los Ángeles. En cuanto a sus accesorios, Harris decidió ir con un collar y aretes de perlas.

Con este look, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos le hizo un guiño a la comunidad afroamericana, la cual fue fuertemente recriminada en la administración pasada…

No por nada, el movimiento #BlackLivesMatter surgió durante la administración de Donald Trump, precisamente, por la falta de igualdad, oportunidades y justicia, sobre todo frente a la muerte de decenas de jóvenes, mujeres y hombres negros en manos de la policía (brutalidad), o bien, víctimas de la represión de los hombres blancos.

Asimismo, la comunidad latina fue fuertemente golpeada en la administración de Trump. Los migrantes, las miles de familias separadas por la deportación y en la frontera, son el ejemplo de cómo se violentaron los derechos básicos de personas que buscan una oportunidad.

Niños, niñas y bebés arrancados de los brazos de sus padres, los cuales que continúan viviendo en celdas en lo que el gobierno “decide” qué hacer con ellos. Estas acciones fueron fuertemente criticadas por políticos, celebridades y activistas en Estados Unidos y en varias partes del mundo.

Aides say Incoming Vice President Kamala Harris is wearing a purple dress and outfit by Christopher John Rogers and Sergio Hudson. Both are #Blackdesigners, Rogers from Louisiana and Hudson from South Carolina. pic.twitter.com/BACMwpzXY7

— Prompt Media Group (@promptmg) January 20, 2021