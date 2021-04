Mesera que no reconoció a Adam Sandler y ‘rechazó’ atenderlo se vuelve viral

¿Qué harías tú si un día te encuentras con una estrella de la talla de Adam Sandler? Seguro que muchos no dejarían pasar la oportunidad para tomarse la foto con él o conseguir el autógrafo. Y aunque esa sería quizá la reacción más esperada, hay quienes de plano no lo reconocerían a primera vista, ni siquiera teniéndolo de frente.

Así le sucedió a una chica en Estados Unidos quien se ha hecho viral en TikTok durante los recientes días. Resulta que ella, durante un día casual de trabajo en una sucursal de IHOP, recibió al actor. Sin embargo, no los reconoció y les dijo que debería esperar un rato para ser atendido y pues bueno, el hombre detrás de Happy Gilmore se fue.

“Pleaseee, come back”: la empleada que ignoró a Adam Sandler

Alrededor del mundo, hay establecimientos de comida que ofrecen trato preferencial cuando reciben a alguna celebridad a una figura reconocida del showbiz. Y no es algo a lo que están obligados en realidad, pero no todos los días se tiene la oportunidad de tratar con un ídolo de la masas, como en este caso lo es Adam Sandler.

La usuaria de TikTok conocida como @dayanna.rodas más o menos tiene esa idea y así lo expresó con un video en su cuenta personal. Ella trabaja como mesera en una sucursal de IHOP en Nueva York y recientemente le tocó -o bueno, casi le tocó- atender a la estrella de Uncut Gems.

En el video tomado por una cámara de seguridad que ella subió a su perfil, se aprecia cómo Adam Sandler dialoga con la chica para luego salir del restaurante con su acompañante. Pues resulta que la mesera en ese momento no reconoció al icónico actor.

“No me di cuenta que era Adam Sandler y le dije que tenía que esperar 30 minutos y él por supuesto que se fue porque no iba a esperar ese tiempo“, se lee en un breve texto dentro del clip. En otra descripción más, ella comentó “por favor, regresa”. En una de esas, ella no lo pudo reconocer porque él llevaba cubrebocas, pero no ha comentado nada sobre eso. Acá te dejamos peculiar momento.

La redes reaccionan al video

Como mencionamos anteriormente, los restaurantes y los trabajadores de un establecimiento como IHOP no están obligados a dar trato preferencial ni siquiera a las estrellas de Hollywood (aunque es algo que sucede con regularidad). Y aunque la tiktoker aparentemente pensó haber hecho el ridículo, usuarios de diferentes redes sociales han manifestado que hizo lo correcto.

En otro video en su cuenta de TikTok, ella compartió una captura de pantalla de un artículo de la revista digital The Daily Dot donde se han recogido declaraciones de internautas que, en términos generales, han comentado que se debería normalizar el trato a las celebridades como a cualquier otra persona. Y el debate, desde luego, no se ha hecho esperar. Más allá de eso, que experiencia tan peculiar ¿no lo creen? ¿Qué hubieras hecho ustedes?