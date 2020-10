Una hieler… digo, un meteorito podría impactar la Tierra el 2 de noviembre

¡Wey ya! Si el 2020 fuera una película, sería una de ciencia ficción y comedia pero de las chafas. Hace unos meses, la mismísima NASA dio alerta que un asteroide podría chocar con la atmósfera. Pero este asteroide no es un asteroide cualquiera. No señor. Los expertos indican que tiene el tamaño de, ni más ni menos, que de una hielera.

Este cuerpo celeste, que ha sido nombrado 2018VP1, fue identificado en 2018 en el Observatorio Palomar, en California y se acerca a 25000 millas por hora. O sea, la misma velocidad que cuando tienes hambre y escuchas al elotero. Otra de las gracias de este asteroide es que pasará cerca de la Tierra un día antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Armaggedon 2: La Hielera?

Nuestro ñoño de cabecera favorito (o sea, Neil deGrasse Tyson) aseguró que este meteorito no es lo suficientemente grande para causar daños al gran planeta azul. Incluso nos deja saber que si el fin del mundo sucede, no será culpa del universo. ¡Fiuf! Pero entonces nos queda la duda, ¿qué pasa si cae en el patio de nuestra casa?

¿Qué pasaría si la hielera meteorito cae en tu patio?

Ya que el meteorito que amenaza con aterrizar el próximo 2 de noviembre a) no causará daño y b) es del tamaño de una hielera, se nos ocurren un par de usos prácticos si es que cae en tu casa, querido Sopilector.

Abrir un museo

¿Topan a estas personas que dicen tener hadas o manifestaciones divinas en su casa y empiezan a cobrar para dejar entrar a ver? Bueno, pues un dinerito extra no nos caería mal, la verdad.

¡Qué se arme la carnita asada!

Si una hielera cae en tu casa, lo único que falta es un asador. Además, podemos usar las brasas del meteorito para que agarre más rápido el carbón. Somos unos genios.

¡Llenar el meteorito-hielera de chela!

Es que si no para qué es una hielera. ¿Cuántas Tecates le caben a una hielera? Es para una tarea.

Así que no hay que temer, Sopicuate. A pesar de que el 2018VP1 es considerado el segundo asteroide con más posibilidades de golpear la Tierra en los próximos cien años, no representa ninguna amenaza. ¿Pero sabes qué sí representa? Una hielera. ¡Uff! Se abrió el apetito y la sed ¿A poco no?