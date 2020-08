ViajaProtegidoChallenge: Estos son los mejores cubrebocas y caretas del concurso del Metro CDMX

Desde que la pandemia del coronavirus llegó a nuestro país en marzo de 2020, hemos tenido que tomar un montón de medidas de prevención para evitar el contagio. El gel antibacterial se convirtió en nuestro mejor amigo y la sana distancia ahora parte de nuestra nueva normalidad, sin embargo, el uso de el cubrebocas y caretas es lo más importante en estos días y eso lo sabe a la perfección el Metro de la Ciudad de México.

Como recordarán –o por si no tenían idea– hace algunos días el Sistema de Transporte Colectivo (mejor conocido como la limusina naranja) lanzó una convocatoria bastante peculiar. En ella invitan a todos los usuarios a participar en un concurso para demostrar su ingenio y presentar las mejores caretas y cubrebocas hechas con sus propias manos, y el más creativo se llevará un montón de premios, entre ellos viajar gratis por un año.

El ingenio mexicano salió a relucir en este concurso del Metro

Y aunque no lo crean, un montón de chilangos le están entrando a este concurso del Metro que lleva por nombre #ViajaProtegidoChallenge y que hasta el momento lleva cerca de 200 propuestas. Si algo nos ha quedado muy claro es que el ingenio del mexicano no tiene límites, siempre sabemos cómo explotar nuestra imaginación y por supuesto que acá no se guardaron absolutamente nada.

Era obvio que muchos participantes se inspirarían en los elementos clásicos del transporte por excelencia de la CDMX , como los vagones de los trenes, las estaciones y hasta los icónicos boletos. Pero la realidad es que llevaron sus ideas más allá de lo evidente, como un niño que junto a sus papás armó una careta espectacular y una señora que usó boletos conmemorativos para adornar su cubrebocas.

Así como el #metronauta Gabriel Macario Soto, usa tu creatividad y personaliza tu cubrebocas para ganar alguno de los premios que tenemos para ti en el #ViajaProtegidoChallenge. Consulta las bases en: https://t.co/4dGUu5sRJC pic.twitter.com/0Y0t7PKRQz — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 30, 2020

Elizabeth Miranda concursa en el #ViajaProtegidoChallenge con su propuesta de cubrebocas inspirado en boletos conmemorativos del Metro. ¡Tú también puedes unirte y participar por una smart TV 65” UHD 4K, entre otros premios! Conoce las bases en https://t.co/u9NPc6cFC2 pic.twitter.com/DJzjMUAB2g — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2020

Conoce la propuesta de nuestra #metronauta Mariana García, quien adaptó el diseño de su cubrebocas a un modelo de tren del STC Metro.

¡Tú también puedes participar en el #ViajaProtegidoChallenge y ganar increíbles premios!

Conoce las bases en https://t.co/u9NPc6cFC2 pic.twitter.com/CgAvRLYybk — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2020

Demuestra tu creatividad en el #ViajaProtegidoChallenge así como nuestra #metronauta Liliana Pantoja con su cubrebocas pintado a mano.

¡Únete y participa por un año de acceso gratis al STC Metro!

Conoce las bases en https://t.co/u9NPc6cFC2 pic.twitter.com/hz1jzKjj8v — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2020

Así como Arturo González, mándanos tu vídeo para participar en el #ViajaProtegidoChallenge y sé uno de los #metronautas ganadores por el mejor diseño y creatividad. ¡No te quedes fuera, participa! Consulta las bases en: https://t.co/4dGUu5sRJC pic.twitter.com/kiEdEsZsWU — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2020

Nuestro #metronauta Hugo Jiménez Torres nos presenta su cubrebocas inspirado en los logotipos del sistema de movilidad de la ciudad y el Metro para el #ViajaProtegidoChallenge. Tú también puedes participar. Consulta las bases en: https://t.co/u9NPc6cFC2 pic.twitter.com/W64N93pn4S — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2020

Aunque también la cultura mexicana no podía faltar, es por eso que llegaron propuestas muy interesantes inspiradas en personajes importantes de nuestra historia como Emiliano Zapata, mitos como el de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y hasta en la misma Ciudad de México, todo se vale con tal de ganar el esperado premio.

Belén Hernández nos muestra la creación de su cubrebocas inspirado en la leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

¡No te quedes fuera y únete al #ViajaProtegidoChallenge!

Consulta las bases en https://t.co/u9NPc6cFC2 pic.twitter.com/pmSQMcd12b — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2020

Nuestro #metronauta Luis Ávila se une al #ViajaProtegidoChallenge con este cubrebocas al estilo de Zapata. ¡No te quedes fuera y forma parte del reto! Conoce las bases en https://t.co/u9NPc5V4ds pic.twitter.com/h85UGCMegB — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2020

Miguel Romero Salinas se inspiró en la CDMX para realizar un cubrebocas y participar en el #ViajaProtegidoChallenge. Tú también puedes participar y ganar increíbles premios. Consulta las bases aquí: https://t.co/u9NPc6cFC2 pic.twitter.com/ifFVjnr30P — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2020

No faltó quien se rifó inspirándose en lo que más les apasiona

La música y el cine son dos artes que siempre nos han acompañado en todo momento, siendo un reflejo claro de la sociedad. Pero en esta ocasión en el concurso del Metro, varios usuarios nos mostraron su fanatismo por bandas y películas de todo tipo. Desde quien armó un cubrebocas basándose en Mad Max: Fury Road, Venom o Alien, otros más armaron un laboratorio de fotosíntesis y hasta nos recordaron los rolones de Los Acosta:

Inspirarte en tu película favorita para participar en el #ViajaProtegidoChallenge, puede ser de gran ayuda para realizar tu cubrebocas como lo fue para Maximiliano Choreño.

¡Demuestra tu creatividad y únete al reto!

Consulta las bases en: https://t.co/u9NPc5V4ds pic.twitter.com/ZB3Ia7OKBd — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 14, 2020