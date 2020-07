“Eres un criminal”: Mexicano es víctima de racismo al entrar a su casa en Estados Unidos

En las últimas semanas hemos visto imágenes poderosas de movimientos alrededor del mundo que se levantaron para alzar la voz en contra del racismo, a raíz del asesinato de George Floyd, el hombre de 46 años que murió asfixiado por un policía en Minneapolis y cuyo delito al parecer fue ser afroamericano. Desde entonces se ha hecho conciencia sobre este problema, pero hay quien de plano no entiende y al parecer nunca lo hará.

Hace algunos días comenzó a viralizarse en redes sociales un video que ha enojado a más de uno y con justa razón, pues en él vemos que lamentablemente el racismo está muy lejos de terminar en los Estados Unidos. Esta vez, el odio y la discriminación fue hacia uno de nuestros paisanos que como muchos, está trabajando y haciendo todo lo posible para tener un mejor futuro.

Todo esto sucedió en San Francisco, California, cuando Michael Barajas –un joven de 28 años y graduado de Berkeley– llegó a su edificio luego de hacer un par de compras. Al intentar entrar al estacionamiento, un auto se puso enfrente de él impidiéndole el paso, se trataba de una pareja que también vive en el mismo lugar, quienes se quedaron arriba de su camioneta esperando a que este hombre se desesperara y de plano se fuera a otro lado.

Sin embargo, el mexicoamericano no desistió y se quedó ahí parado sin saber qué era lo que estaba pasando. Al bajar la ventana y preguntarle a la pareja por qué no lo dejaban entrar, ambos empezaron a gritar un montón de cosas racistas, entre ellas que era un criminal y que no le permitirían el paso porque tenían que proteger el complejo donde viven.

Eso no fue lo peor…

El mexicano se quedó en su carro, tocando el claxon para ver si en una de esas se cansaban y lo dejaban entrar, pero las cosas no pararon ahí. Un vecino le pidió al hombre que venía manejando la camioneta que continuara su camino porque habían varios autos haciendo fila para entrar, y esto fue lo que desató que el tipo –ahora identificado como William ‘Hank’ Beasley– se le fuera a los golpes y sin ninguna razón a la persona que no tenía nada que ver en el asunto. .

Por si esto no fuera suficiente, el hombre amenazó con dispararles no se iban. Al ver lo que estaba pasando, Michael bajó del auto para auxiliar a su vecino, quien lo había defendido sin saberlo. Todo esto lo grabo el mexicano con su celular y para que todo el mundo supiera que William Beasley era una persona racista decidió subir el video a su cuenta de Instagram.

El karma siempre llega

Tras todo el escándalo, la policía llegó al lugar y Barajas presentó una denuncia junto con su vecino, a pesar de que la novia trató de pagarles para que no presentaran cargos por agresión. “Esto NO está bien y esto va a mostrarles que el racismo está vivo”, dijo Barajas, agregando que otras cuatro personas entraron al edificio durante el incidente, y William no les dijo nada porque ellos sí eran blancos.

En estos momentos donde la redes sociales vuelven famoso, para bien o para mal a una persona, las acciones tienen consecuencias. Casi después de que se publicara el video de William discriminando a este joven mexicano y de acuerdo con NBC, el hombre fue despedido de inmediato de la empresa donde trabajaba. No queríamos decirlo pero el karma es horrible.

No se sabe bien por qué este hombre –además de ser racista– le gritó y se puso como bestia en contra de Michael, pero según el joven dijo que William había pensado que estaba tratando de seguirlos para entrar a su casa y robarles. Sin duda y con tristeza lo decimos, el racismo es un problema que está muy dentro de la sociedad y que no será tan fácil erradicar si las personas se siguen comportando como este tipo.