Y mientras tanto en México: Patrullas reproducen canción de banda para que la gente no salga por el coronavirus

México, siempre fiel. No cabe duda que los mexicanos siempre encontramos la manera de sacarle lo chistoso a situaciones que podrían no ser divertidas (nuestro don, nuestra maldición), y claro que la pandemia del coronavirus no podía ser la excepción. Lo decimos porque en Jalisco, las patrullas están recorriendo las calles de la ciudad con una canción que, al ritmo de la banda, invita a la gente a no salir de sus casas para poder vencer al COVID-19. ¡Genios!

En efecto y como muchos saben, desde hace unas semanas el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha pedido a las personas del país que por favor se queden en casa en la mayor medida de lo posible, ya que de hacerlo estarán contribuyendo a aplanar la curva epidémica del coronavirus y así, evitar que el sistema de salud en México colapse con el aumento de casos confirmados por COVID-19, algo que ya ha pasado a otros países como Italia, España, Ecuador, etc.

Si bien la petición ha sido clara y concisa, muchas personas parecen no entender la importancia de estar aislados en casa, algo que ha orillado a las autoridades a utilizar medidas algo “drásticas”. Y sí, con medidas drásticas nos referimos a lo que está haciendo el gobierno en Jalisco, quienes a través de los altavoces instalados en las patrullas municipales, están dando rondines mientras reproducen una canción de banda que habla sobre cómo podemos ganarle la batalla al coronavirus.

“En casa siempre estar y dejar de salir. Lávate bien las manos y gánale al COVID” dice una parte de la canción de banda, misma que fue captada en video por un usuario de Twiter (@CharlieADays) mientras iba sonando en una patrulla. Acá pueden ver el video que simplemente es una tremenda joya.

Hasta el momento el Equipo de Investigaciones Especiales de Sopitas.com (O sea, los redactores y nuestra computadora con internet) no ha podido encontrar la versión completa de este 🐶 rolón, así que les agradeceríamos el dato si es que la conocen (porque la neta si toda la canción está igual de creativa como la parte que no es muestra el video, estamos seguros que es una de las creaciones musicales que estábamos esperando este año).

En fin, ¿creen que esta medida sea suficiente para convencer a las personas a no salir a las calles si es que no tienen que hacerlo?