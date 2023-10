La historia detrás del Meme: ¿Quién canta "Mi primera chamba"? (y los mejores videos)

Lo que necesitas saber: En TikTok hay videos que se han vuelto virales con un audio que dice "Mi primera chamba". ¿De dónde salió? Acá les contamos.

Seguramente ya escucharon la canción o, en el peor de los casos, protagonizaron y se identificaron con alguno de los videos que circulan en TikTok y este nuevo trend. Sí, hablamos de “Mi Primera Chamba”, una tendencia viral que nos ha dado grabaciones que son una joya.

Para quienes no están familiarizados con el tema (ya los imaginamos con su cara de WTF?), hablamos del trend de TikTok que muestra a personas fallando épicamente mientras hacen su trabajo. Algo que va musicalizado con una rola que justo habla de chambear.

Un trend en TikTok ha viralizado la canción de “Mi primera chamba”. Foto: TikTok

En TikTok se han viralizado videos de gente que se equivoca en la chamba

Y es que bueno, para quienes nos sabemos la de chambear es de ley que debemos de superar la curva de aprendizaje, esa etapa al principio de un trabajo donde sí o sí deberemos de equivocarnos para aprender a hacer las cosas bien o simplemente obtener experiencia.

Si bien la mayoría de esas anécdotas se quedan en su memoria o en la de jefes/compañeros de dicho trabajo, con TikTok muchos han decidido subir esos fails en el jale para poder enseñar a los demás que siempre habrá alguien que tenga un peor día en el trabajo.

Se tratan de videos donde la gente comete errores en el trabajo. Foto: TikTok

“Mi primera chamba, recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llego sonriendo me dijo que yo ya chambeé, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé”, se escucha en el audio que ya se hizo viral desde hace unas semanas en TikTok.

Para quienes nos leen de otros países fuera de México, acá, la palabra “chambear” es un sinónimo de trabajar. Entonces de ahí que el audio de “Mi Primera Chamba” nos muestre a gente que parece no da una en su nuevo trabajo.

Y la canción es una adaptación hecha con Ia (y mucha imaginación). Foto: TikTok

La canción “Mi primera chamba” es producto de la Inteligencia Artificial

Ahora, cabe mencionar que la canción de “Mi Primera Chamba” existe gracias al usuario de TikTok llamado Ignacio Molina Mercado (@bluegrave_), quien creó este temazo basado en la canción “Si la calle llama”, de Eladio Carrión en colaboración con Bryant Myers y Myke Towers.

Con ayuda de la amada y también odiada Inteligencia Artificial (IA), Ignacio creó un remix llamado “Si la chamba llama”. Sin pensarlo, el audio se hizo viral e incluso llegó a los oìdos del mismo Eladio, quien la cantó en un concierto que dio recientemente.

ELADIO CARRIÓN cantando “MI PRIMERA CHAMBA” es lo mejor que vas a ver hoy pic.twitter.com/8kKXPMw50U — ‏ًً (@spotyfrase) October 22, 2023

Y en TikTok se ha vuelto una tendencia por videos de gente chambeando

Como pueden ver, “Mi primera chamba” fue la creación del ingenio de un sujeto en TikTok y la ayuda de la AI. Pero también, su éxito ha sido gracias a los videos que, como ya les comentamos, nos muestran a gente y sus días no tan buenos en el trabajo.

Desde Justin Bieber mezclando cemento, hasta albañiles que no tienen idea de cómo cargar una cubeta de mezcla, pasando por cargadores en la central de abastos que no aguantan mucho peso, el trend de “Mi primera chamba” ha sido todo un descubrimiento.

Acá les dejamos los mejores videos de “Mi primera chamba” en TikTok

Bueno, ya explicado el origen de la canción de “Mi primera chamba”, pasemos a lo que vinieron: a los videos que han hecho popular a este trend de TikTok. ¿Y por qué no? También otros memes que nos representan después de que se nos pegara la canción.

Adelante con las imágenes, Chimino:

@elb3nj4soy.ese el vídeo no es mío sólo yo le puse otro audio ♬ sonido original – Ignacio Molina Mercado

