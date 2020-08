Se nos va un grande: Microsoft le dirá adiós definitivamente a Internet Explorer

Seguramente y así como a nosotros, les ha tocado ver la evolución del internet, esa maravillosa red que nos ha traído grandes cosas. En la prehistoria lo usábamos simplemente para encontrar información, más tarde nos sirvió para comunicarnos con todo el mundo y ahora hasta lo utilizamos para entretenernos y reír a carcajadas, pero nada de eso hubiera sido posible sin un navegador que cambió la jugada por completo, Internet Explorer.

El 16 de agosto de 1995, Microsoft presentó este producto que revolucionaría y pasaría a la historia como uno de los navegadores más populares. Con el paso de los años incluyeron nuevas funciones que lo hacían más atractivo pero recientemente, otros buscadores le ganaron el mandado y la gran mayoría lo recuerdan como aquel que tarda años en cargar, (y que gracias a los benditos memes) es la referencia obligada a la lentitud en el internet.

Microsoft le dirá adiós a Internet Explorer

Para 2015, la compañía de Bill Gates reemplazó Internet Explorer por Microsoft Edge pero a pesar de esto, lo mantuvieron activo debido a que muchas personas en el sector empresarial aún lo utilizan como si no hubiera un mañana. Pero ahora y aunque no lo crean, el primer navegador de la empresa dirá adiós tras casi 25 años de existencia.

Sí, así como lo leyeron. El pasado lunes 18 de agosto anunciaron a través de un comunicado de prensa que el próximo 17 de agosto de 2021 Internet Explorer dejará de tener soporte por parte de Microsoft. Esto significa que no tendrá más actualizaciones de seguridad, y tampoco será compatible con los servicios de Microsoft como Office 365, OneDrive, Outlook y más.

Por si esto no fuera suficiente, para clavarle la estaca final también mencionaron que este año comenzaremos a ver los primeros servicios de la compañía que dejarán de ser compatibles con Internet Explorer, pues en el caso de Teams, ya no funcionará en el viejo navegador de la compañía a partir del próximo 30 de noviembre de 2020. Así que como verán, esta reliquia del internet tiene sus días contados.

Todos aquellos que lo usen tendrán que cambiarse a Microsoft Edge

Y sí, puede que muchos tengan las caras largas al leer esta noticia, pero no todo está perdido para todos los que aún tienen aplicaciones o sitios web compatibles con Internet Explorer. Al parecer, los desarrolladores aún tendrán tiempo extra para exportar sus servidores a los nuevos navegadores, pero los simples mortales como todos nosotros, no nos quedará de otra más que adaptarnos a Microsoft Edge y decirle adiós a esta herramienta que a pesar de todo, siempre nos sirvió, ¿a poco no?