Ni porque le soplaron: Miguel Barbosa menciona a Benito Juárez durante Grito de Independencia

La noche del 15 de septiembre varios mandatarios del país salieron a los balcones de sus respectivas sedes municipales para dar el Grito de Independencia. Una ceremonia que este año no contó con la presencia de los ciudadanos en las calles de debido a la pandemia que enfrenta México actualmente.

Como pudieron darse cuenta, las ceremonias del Grito de Independencia de 2020 –tanto de AMLO como de otros gobernadores y alcaldes– se hicieron a la distancia y con la población viendo todo desde casa mientras se echaban un pozolito . Algo que quizá pudo ayudar a más de un mandatario a alivianar su pánico escénico y no cometer errores garrafales.

Aunque parece tarea fácil, sabemos que los nervios podrían ser bastante traicioneros al momento de llevar a cabo la ceremonia para recordar el acto que don Miguel Hidalgo realizó hace 210 años. Si a eso además le sumamos todos los nombres que se deben mencionar durante el Grito, pues como que la cosa se vuelve más compleja.

Es por eso mismo que muchos mandatarios se toman el tiempo de escribir y preparar lo que dirán durante el Grito de Independencia, para evitar contratiempos. Claro que ese no fue el caso de Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla, quien quiso jugarle al vivo y prefirió tener a alguien que le soplara las respuestas.

Durante el Grito de Independencia que se llevó a cabo en dicha entidad, Miguel Barbosa decidió tener a una persona a sus espaldas que le ‘soplaba’ los nombres que debía mencionar durante la ceremonia, cuya voz se escuchó un poco durante la transmisión y mientras hacía su chamba.

Pero si eso no fuera poco, Barbosa dio un par de ‘vivas’ para personajes que ni participaron durante la Independencia de México. Tal y como fue el caso de Benito Juárez, quien era apenas un niño cuando Miguel Hidalgo y compañía llamaron a los mexicanos a levantarse en armas.

Ahí les va una parte del video:

Este error le trajo muchas críticas al gobernador de Puebla. Primero porque muchos aseguran que Miguel Barbosa no hizo ni el mínimo esfuerzo por preparar un Grito de Independencia decente, ya que alguien tuvo que dictarle los nombres de personajes importantes en la historia del país.

En segunda, porque Miguel Barbosa también mencionó a varios héroes de la Revolución Mexicana (quién sabe para qué) durante el Grito de Independencia de ayer, donde obvio Benito Juárez fue el nombre que más ruido causó para los usuarios de internet.

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Otro inútil que que no sabe Historia de México y no conoce los nombres correctos de los héroes de la Independencia; además, menciona a Benito Juárez y a Guillermo Prieto, que son de la Reforma, no la Independencia… https://t.co/6ompDMEY7a

— Luis Gerardo Ramírez Amor (@LuisGer64366964) September 16, 2020