"Me lo quiero borrar": Influencer pide ayuda para quitarse tatuajes de Messi en la cara

Y uno quejándose de sus tatuajes… Ya pasaron casi dos semanas desde la final del Mundial de Qatar 2022 y la fiebre de Messi sigue dando de qué hablar para bien o para mal. Y es que si bien muchos siguen celebrando la hazaña del jugador con la Selección de Argentina, otros ya se arrepienten de sus festejos.

Lo decimos por el caso de Mike Jambs, un hombre colombiano que ya pide ayuda a sus seguidores de redes sociales para poder quitarse los tres tatuajes enormes que se hizo en honor a Messi y los cuales, pa’l colmo, puso en toda su cara. ¡Nooo!

Foto: Mike Jambs (Instagram)

Un influencer se hizo tres tatuajes en la cara en honor a Leo Messi

Con el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo, Mike Jambs cumplió una apuesta y se tatuó Messi en la frente, así como las palabras “Dios” y tres estrellas en cada uno de sus cachetes. Una hazaña que subió a sus redes sociales.

Si bien el influencer sintió orgullo por sus tatuajes durante los primeros días, ahora siente vergüenza de tener los tatuajes en honor al actual número 10 de Argentina, pues como era de esperarse el bullying y demás comentarios no se hicieron esperar.

Foto: Mike Jambs (Instagram)

Se sentía orgulloso por su hazaña hacia el jugador argentino

“Debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje porque en vez de traerme cosas positivas me ha traído miles de cosas negativas tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente, dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, dijo este pobre hombre.

A través de un video viral, Jambs explicó que han sido muchos los insultos y amenazas que he recibido en redes sociales por los tatuajes, lo que el considera es el resultado de una sociedad que te critica y maltrata por “ser diferente” a los demás.

Pero ahora con las burlas y amenazas sólo quiere saber cómo y quién les puede borrar los tatuajes

“Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos y quiero volver a ser normal, quiero que la gente no me mire mal al salir de la calle, que no se asuste, que no me critique y que no me digan que soy algo negativo”, indicó.

Mike Jambs pidió a sus seguidores ayuda para saber cómo quitarse el tatuaje. Y es que para él ahorita no hay de otra más que eliminar los tatuajes en honor a Leo Messi (quien hace unos días se hizo viral gracias a una señora que lo conoció en Argentina).

Foto: Mike Jambs

No pues ahora sabemos el porqué dicen uno debe pensar muy bien las cosas que se quiere tatuar en el cuerpo….