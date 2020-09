Sí estamos llorando: Mujer adopta al perrito que la consoló cuando su madre murió por coronavirus

Desde tiempos inmemorables, el perro ha sido el mejor amigo del hombre y para ser honestos, se lo han ganado a pulso pues siempre están en todo momento junto a nosotros. En las buenas y en las malas, los peludos nos acompañan y nos alegran el día, sin embargo, hay ocasiones en las que su amor es más necesario que nunca, tener un perrito es maravilloso y el caso que hoy les contaremos lo demuestra una vez más.

Resulta que hace algunos días se hizo viral la historia de Jaqueline Masceno, una mujer originaria de Teresina, una ciudad ubicada en el estado de Piauí de Brasil. Las cosas no le estaban saliendo nada bien, pues estaba afuera del hospital donde se encontraba su madre, quien había ingresado al lugar por dar positivo a la prueba de coronavirus, pero lamentablemente ocurrió algo que le cambiaría la vida por completo.

También puedes leer: “NO ME IGNORES”: UN PERRITO BUSCA NUEVO HOGAR LUEGO DE QUE SU DUEÑA MURIERA POR CORONAVIRUS

Un perrito consuela a esta mujer cuando más lo necesitaba

Justo unas horas después de entrar al hospital, la mamá de Jaqueline murió a causa del COVID-19. Cuando recibió la noticia, la mujer se sentó en una banqueta y lloró su pérdida por un buen rato mientras algunas personas la veían a lo lejos, pero con lo que no contaba era que un bello y tierno perrito sería quien le traería un poco de calma, pues se apareció para darle un abrazo y consolarla en el momento exacto.

De acuerdo con medios locales, la madre de esta mujer amaba y cuidaba como nadie a los animales, así que para ella que este doggo estuviera a su lado cuando más lo necesitaba era una verdadera señal del destino. “Alguien me dio un vaso de agua y el perro se acercó y saltó a mis brazos, acariciándome y sentí que era mi madre. Mi mamá me abrazó a través de él y fue un abrazo tan fuerte que si realmente fuera un perro, me habría mordido”, cuenta Jaqueline.

Al final, Jaqueline adoptó a este doggo

Después de este momento tan emotivo, la mujer se fue a su casa y preparó todo para despedirse de su madre. Sin embargo, estuvo reflexionando en todo lo que vivió aquel día y decidió que quería adoptar al perrito pero regresó a la calle del hospital donde lo encontró y ya no estaba ahí. Para su fortuna, una enfermera se enteró de la historia y la llamó cuando el peludo reapareció.

Curiosamente, encontraron al lomito el mismo día en que se llevó a cabo la misa por el séptimo día del fallecimiento de su madre. Al enterarse de esto, Jaqueline se fue corriendo al hospital y desde entonces no se separa de Ángel Gabriel, nombre que le puso por la conexión casi mística que tienen, y más tarde esta mujer se enteró que su nuevo mejor amigo tenía dos hermanas más, a las cuales ve muy seguido.

“Todo el dolor que he sentido lo he pasado abrazándolo. Mi madre vino a despedirse de mí a través de ese perro, lo siento en mi corazón”, dijo la mujer al platicar sobre su historia. Sin duda, es muy extraño lo que pasó con Jaqueline Masceno y Ángel Gabriel, pero todo esto nos deja muy claro que tener el cariño de un perrito en un momento tan triste puede ayudar a cualquiera, aunque solamente se acerquen a nosotros para reconfortarnos.