Mundo enfermo y triste: Mujer atropella a un perrito y lo presume en sus redes sociales

En el internet de las cosas siempre encontramos toda clase de historias, siendo la gran mayoría aquellas que nos conmueven o motivan después de leerlas. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que así como hay un montón de casos buenos, también existen otros completamente oscuros que de plano no entendemos. Tal como sucedió con una mujer que atropelló a un perrito y por si esto no fuera suficiente, lo presumió en sus redes sociales.

Lamentablemente, para nadie es un secreto que existen personas capaces de dañar a estos bellos animalitos que simplemente nos demuestran su amor. Aquí les contamos sobre una familia que sin temor a nada, decidieron abandonar a una peluda en la calle y hasta la amarraron para que no los siguiera (ACÁ pueden checar cómo estuvo todo). Pero lo que estamos por platicarles sobrepasa por completo este caso y que ha indignado a muchas personas.

Aunque no lo crean, una mujer presumió que atropelló a un perrito

Fue en redes sociales donde una usuaria de Twitter llamada @thaniagal compartió el caso de Ximena Hernández, quien presuntamente es dueña de un restaurante en la Ciudad de México. En un tuit contó que esta mujer a través de su cuenta de Instagram –para ser exactos en sus historias–, presumió que atropelló a un perrito como si fuera algo digno de mostrarle a todos sus seguidores o de plano algo sumamente gracioso.

Utilizando distintas fotos, esta persona relató que estuvo involucrada en un accidente en el que le quitó la vida al doggo. En la primera imagen se puede ver la defensa de un coche abollado y con la pintura desprendida, la cual acompañó con la siguiente frase: “Así se siente que se te atraviese un perro por la noche“. Por supuesto que dejó a muchos con el ojo cuadrado, pero aunque no lo crean, la cosa no paró ahí.

Por supuesto que esta historia indignó a redes sociales

Por si esto no fuera suficiente, la mujer subió otra historia interactiva donde aparecen las piernas de esta persona y lanzó la siguiente pregunta: “¿Lo maté o no lo maté? ¿Qué opina el público? Pinche perro ni seguro traía el ogt“. Claro que después de publicarlas, desaparecieron de su perfil; sin embargo, ella no contaba con que varios de sus seguidores tomarían capturas de pantalla y las subirían al internet de las cosas.

Luego de que estas imágenes fueran publicadas en redes sociales, un montón de personas se pronunciaron al respecto y como era de esperarse, indigno a miles de usuarios que no podían creer que documentara la muerte de un perrito como si se trata de cualquier cosa. Por ahora no se sabe qué pasó con ella –algunos se dieron a la tarea de investigarla y la reportaron con cuentas de maltrato animal–, pero de plano este caso va directo a nuestra sección de mundo cruel y triste.