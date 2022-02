WTF?! Mujer avienta a su hija a la jaula de los osos en un zoológico

No cabe duda de que en el internet de las cosas aparecen historias que de plano no entendemos cómo pueden pasar en este mundo. Sabemos que a a pesar de que los animales dentro de un zoológico no pueden hacerle daño a alguien, siempre existe el riesgo de que algo malo pase y más si hay humanos imprudentes. Sin embargo, de plano no comprendemos cómo es que una mujer aventó a su propia hija a la jaula de los osos… sí, no es broma.

En los últimos días, se hizo viral esta historia que estamos por contarles, la cual ocurrió en Tashkent, la capital de Uzbekistán. Resulta que el pasado 28 de enero, varios usuarios compartieron un video en el que claramente se puede ver cómo una mujer arrojó a una pequeña que presuntamente es su hija hacia el espacio donde vive Zuzu, un oso que es la estrella y una de las mayores atracciones de un parque de animales en dicho país.

Aunque no lo crean, una mujer aventó a su hija a la jaula de los osos

De acuerdo con distintos medios y citando lo que contaron algunos testigos, la mujer forcejeó con una niña y la levantó por encima de la valla de seguridad. A pesar de que algunas de las personas presentes intentaron evitarlo, logró meter a su hija en la jaula de un oso pardo. Esto se pudo comprobar gracias a las cámaras de seguridad, que grabaron el momento y que por supuesto, dejó a todos con el ojo cuadrado.

Según el propio zoológico de Tashkent, en sus redes sociales comentaron que rápidamente rescataron a la niña, pues afortunadamente no fue atacada por Zuzu –de hecho, el oso solo la olió y se fue como si nada hubiera pasado–. Luego de ponerla a salvo, la llevaron al servicio médico donde además de cubrir todos los gastos, la trataron por las heridas que se hizo después de la enorme caída de casi cinco metros que sufrió.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿qué pasó con la mujer? Bueno, pues después de dejar caer a su hija en la jaula de los osos pardos, quedó detenida por la policía, quienes la acusan de tentativa de homicidio y continúan investigando lo que pasó –ya que hasta el momento no se sabe qué fue lo que la motivó a hacer esto–. Sin duda, este es uno de los tantos casos que ocurren en el mundo y que de plano no entendemos cómo pueden suceder.