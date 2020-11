HDLCH: Mujer le pide a una pareja que se pongan cubrebocas y ellos la agreden

Hay gente que no tiene el más mínimo respeto por la gente o por las medidas de seguridad ante la crisis sanitaria que pasamos hoy en día. Y es que sabemos que los tiempos son difíciles, pero eso no debe ser excusa para que existan desplantes de violencia en la vida cotidiana.

En Nueva York, una pareja fue sorprendida por las cámaras de seguridad del metro cuando agredían a una mujer con la que habían tenido un cruce de palabras. Por el momento, se desconoce a los agresores pero las autoridades ya han ofrecido una recompensa a quien de información tras el ilícito.

Si eres un asiduo usuario del Metro en la Ciudad de México, es casi seguro que te ha tocado ver en más de una ocasión algún altercado entre pasajeros. Pues bien, parece que los chilangos no son los únicos que atestiguan este tipo de lamentables situaciones en dicho sistema de transporte.

También en Estados Unidos se viven este tipo de fricciones entre los ciudadanos. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que una pareja discutía con una mujer en una de las salidas de la estación Atlantic Avenue-Barclays Center. En un primer momento, se ve como la mujer está a punto de salir por una puerta y se detiene para hablar con el par. Sin embargo, las cosas se pondrían más tensas de lo que parecía.

La mujer en cuestión, quien llevaba puesto un cubrebocas, les hace señas a ambos como cuestionándolos por no traer una mascarilla puesta. Mientras ella hablaba, el chico decidió no escucharla y continuar su camino, aventándola con el hombro para poder pasar por la puerta.

Sin embargo, la señora resintió la agresión y le propinó un manotazo al chico que ya había salido parcialmente del lugar. En ese momento, la chica que venía con el joven también agredió a la señora, quien enseguida volteó para hacerle frente. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer mayor cayó al suelo donde los jóvenes continuaron golpeándola.

Las imágenes fueron difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York que ofreció una recompensa de dos mil 500 dólares por información para identificar a los agresores. A continuación puedes ver el video que ya se ha viralizado por todos lados.

🚨WANTED🚨for an ASSAULT #Brooklyn @NYPD78Pct @ the Atlantic Ave and Barclays Center🚂 station on 11/13/20 @ 12:18 PM💰Reward up to $2500🕶Seen them? Know who they are? ☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! 📞Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityYourcall @NYPDShea @NYPDDetectives pic.twitter.com/VGyScyBFOl

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 18, 2020