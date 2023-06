No importa qué tan increíble sea una historia, al navegar en internet siempre encontraremos algo más asombroso. Y no te vayas con la finta, al decir esa clase de adjetivos no significa que se trata de una historia chida o feliz, todo lo contrario. Una mujer fue detenida porque intentó vender a su bebé… ¡intentó vender a su bebé!

Tristemente y con todo que estamos en pleno 2023, la trata de personas y el comercio de bebés sigue existiendo, pero generalmente se trata de grupos criminales que a eso se dedican. El caso de esta mujer es distinto porque se trataba nada menos que de su propia bebé.

Mujer es detenida por intentar vender a su bebé en Facebook / Foto: @CmdtPoliciaEc (Twitter)

Mujer intentó vender a su bebé en Facebook y terminó detenida

Se trata de una mujer identificada como Mayra, de 24 años de edad. Ella ofrecía a su bebé, de tan sólo seis meses, a través de Facebook. Sí, estás leyendo bien, intentó vender a su bebé por medio de Facebook.

¿La cifra? No debería importar, pues definitivamente no hay suma de dinero que valga una vida humana, mucho menos tratándose de tu propia bebé. Pero para no dejar esta penosa historia a medias, pues resulta que pretendía cobrar 100 mil dólares por su hija recién nacida.

Fue gracias a que el potencial comprador de la bebé era un hombre estadounidense, que el FBI intervino en el caso y alertó a las autoridades locales de Ecuador, pues la mujer es originaria de ese país. Por fortuna la torcieron a tiempo.

Un agente encubierto consiguió las pruebas suficientes de que intentaba vender a su bebé

Tras el pitazo del FBI, se montó un operativo con un agente encubierto para obtener las pruebas suficientes de que la mujer de 24 años pretendía vender a su bebé de seis meses por 100 mil dólares. La policía ecuatoriana informó sobre la detención de la mujer y la bebé quedó bajo resguardo.

“Aprehendimos a una ciudadana, quien a través de redes sociales estaría ofertando a una infante (hija) por una alta cantidad de dinero“, informó el comandante General de la Policía Nacional del Ecuador, Fausto Salinas Samaniego, en sus redes sociales.

Mayra enfrenta cargos por trata de personas, delito que se castiga con una pena de 13 a 16 años de prisión en Ecuador, según Infobae. Pero al tratarse de una bebé (ante la ley parte de un grupo de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad) y existir una relación de familia o de dependencia económica, la sanción aumentaría a entre 16 y 19 años de cárcel.