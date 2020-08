Ojalá fuera una piedrita: Mujer encuentra muela dentro de una lata de frijoles

Una de las premisas al comer frijoles, ya sean en lata, en sobre o de los que hacen las jefecitas en la olla express (que por cierto, a tus veintitantos sigues sin saber usar), es que hay un 99% de probabilidad de esa piedrita molesta que logró llegar hasta tu plato y te causa un dolor leve entre los dientes cuando la masticas accidentalmente.

Aunque la neta a muchos nos molesta/da miedo atravesar esa situación, debemos admitir que después de conocer el siguiente caso, difícilmente nos volveremos a quejar en la vida. Y es que la verdad, preferimos mil veces encontrarnos una piedra en los frijoles que una muela humana y que sabrá dios de quién es. ¡Qué asco!

Se preparó unos frijoles con huevo y encontró la muela

Parece chiste, pero en realidad es la anécdota de una mujer llamada Anahí Mata. Hace unos días y a través de su cuenta de Facebook, esta chica relató que un día se le antojó un huevito con frijoles ranch y se los preparó. Total que a la hora de comer sintió que había masticado algo duro, por lo que escupió la comida y fue testigo de este asqueroso hallazgo.

“De repente mastiqué algo súper duro y lo aventé inmediatamente. Y era una muela, me dio tanto pero tanto asco, casi vómito. Ahora no se que pensar”, menciona la chica en su posteo donde detalla que primero pensó que la muela era de ella y se le había caído. Lamentablemente no fue así, pues al final se checó y vio que tiene toda su dentadura completa.

Nunca jamás me había pasado algo así , justo ahorita se me antojo un huevito con frijoles ranch (de la lata negra) y… Posted by Anahí Mata Estrada on Monday, August 17, 2020

Le recomiendan demandar a la empresa de frijoles donde encontró la pieza dental

Como ya pudieron apreciar, la mujer de la publicación (que por cierto ya se hizo viral) adjuntó fotos donde se puede ver a la muela humana en medio de la comida, así como la pieza dental siendo sostenida en sus manos y donde se puede ver claramente por qué una persona perdió esa muela.

Por ello, varios amigos de Anahí Mata le han aconsejado reportar el incidente ante las autoridades sanitarias del país o incluso, demande a la marca de frijoles donde encontró esto (no se sabe en dónde ocurrió). Algo que de hacerse quizá sea algo complicado, pues la joven afirma que ya tiró la evidencia y por ende, esto pinta para quedar solo en redes sociales.

Pues quien sabe qué pasará. Por ahora lo único que tenemos en claro es que esta mujer (y probablemente varios de los que leyeron esto) no querrán acercarse a un plato de frijoles en lo que les resta de existencia. Y si lo hacen sólo procuren limpiarlos bien y asegurarse que no vengan con premio incluido.