F nivel: Mujer es ghosteada por su novio que fingió tener COVID-19

Otro día, otro caso de una amiga que no se dio cuenta… Conocer a gente en internet no siempre es tan agradable como muchos podrían pensar, pues si bien hay muchas historias de gente que encuentra a su media naranja y vive su propio cuento de hadas, otros conocen el lado malo del ‘catfish’, la traición y la ghosteada.

Justo a ese segundo grupo pertenece Kathryn, una chica de TikTok que se ha hecho viral gracias a su testimonio. Y es que esta joven relató cómo su novio, a quien conoció en una app de citas y con el que estuvo en una relación de dos años, la engañó al inventarse una identidad falsa. Pero no sólo eso, pues el sujeto inventó que se había contagiado de COVID-19 y la ghosteó.

Kathryn conoció a su novio William a través de una app de citas

De acuerdo con el relato de Kathryn –que realizó a través de 12 videos de TikTok–, en el año 2018 conoció por internet a un sujeto llamado William James Khan, quien al igual que ella vivía en Honolulu, Hawái. En el mes de junio y luego de intercambiar un par de mensajes, ambos se conocieron en persona y comenzaron a salir gracias a que la química y atracción entre ellos.

La cosa es que desde el primer instante todo pintaba muy extraño. William James Khan le dijo a la chica que él era un hombre muy ocupado debido a sus negocios y por esa razón no podía verla más de una vez a la semana, algo a lo que la chica no le vio gran inconveniente ya que no pensaba en tener una relación tan seria con él.

Pero desde el inicio hubo muchas cosas extrañas

El problema es que Kathryn terminó por enamorarse y meses después comenzó una relación sentimental con William, a quien sólo veía en un hotel. Y es que además el sujeto le dijo que no podían verse en su departamento porque sus vecinos tenían una hija pequeña y él no quería que los escucharan al hacer ruidos (guiño, guiño).

Esto tampoco fue de gran importancia para la mujer, quien tiempo después ya comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Ella relata que un día William James Khan le dijo que su mamá estaba enferma de cáncer y debía viajar seguido para verla. Si eso provocó que ambos se vieran con menos frecuencia, un año después el sujeto le dijo a la chica que su papá tenía tuberculosis.

Y el COVID-19 vino a detonar todo el asunto

Pero lo que se convirtió en la gota que derramó el vaso fue cuando en marzo de 2019, fecha en donde la pandemia apenas empezaba. William le dijo a Kathryn que se había contagiado de COVID-19 y debía ser hospitalizado porque se sentía muy mal. Si bien ella se ofreció a cuidarlo, el hombre se negó y días después simplemente dejó de responderle los mensajes.

Obviamente Kathryn se preocupó y llamó a varios hospitales de la región para saber el estado de salud de su amado. Ahí se llevó la sorpresa de su vida, ya que el personal médico le dijo que nadie llamado William James Khan había sido atendido en el lugar. Asustada, la chica decidió ir a la policía a reportar la desaparición del novio.

La mujer fue ghosteada y engañada por su novio, quien en realidad nunca existió

Como buena historia de telenovela, Kathryn se llevó otra sorpresa al saber que William no existía y la habían engañado durante dos años. “Así que mi novio no sólo me ‘ghosteó’, al fingir su muerte, sino que además me mintió durante dos años sobre su verdadera identidad“, dijo en un reciente video que se ha viralizado en internet por razones evidentes.

Aunque la chica alertó a quienes estén pasando por una situación similar, sin duda esta es la historia de ghosteo más extrema que hemos escuchado. ¿Por qué son así?