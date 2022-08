Ájale: Mujer intenta llevarse el mandado porque "Dios le dijo que no lo pagara"

No cabe duda que en este mundo hay algunas personas un poco abusadas queriendo sacar ventaja de donde sea, hasta de la religión. Aunque no lo crean, esto es 100% real y hay casos que lo comprueban, justo como lo que pasó recientemente con una mujer que intentó llevarse el mandado simple y sencillamente porque “Dios le dijo que no lo pagara”… sí, así como lo leyeron, no es broma.

Desde hace algunas semanas en redes sociales se hizo viral el video de una señora –que al parecer es cristiana–, que se lanzó al mercado para comprar fruta, verdura y más. Todo iba bien hasta que llegó a la caja, donde como en todo local comercial, tenía que pagar con su lana lo que quería comprar. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando le dijo al cajero que se lo iba a llevar sin desembolsar dinero.

Aunque no lo crean, esta mujer intentó llevarse el mandado sin pagar por que… ¿Dios se lo dijo?

En las imágenes se puede ver cómo la mujer platica que se encontraba rezando y Dios le dijo que fuera a juntar el mandado que necesitaba, pues el de arriba le daría todas esas cosas. Como era de esperarse, el vendedor no creyó lo que le contó, a lo que ella respondió que presuntamente no tenía ni un centavo para pagar todo y sus hijos no habían comido nada en un buen rato. Fue en ese momento donde se desató el caos entre estos personajazos, pues una quería llevarse los productos, mientras el otro, por supuesto, se negaba.

“Yo estaba orando y Dios me dijo ‘ve allá, que vas a conseguir de comer'”, mencionó la señora sobre lo que supuestamente el mero mero le recomendó que hiciera. Después de caer en la desesperación, que la llamaran fanática y se pusiera necia, apareció en la escena una buen alma del Señor que decidió pagar las compras de esta persona y al final, logró irse del lugar con la fruta que quería llevarse. A continuación les dejamos el video para que chequen todo el asunto:

Como ya lo mencionábamos antes, la historia de esta mujer rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas y llegó a las benditas redes sociales, donde un montón de personas comentaron sobre lo que pasó. Por un lado aparecieron quienes la defendieron, pues en los momentos de necesidad a veces caemos en estas cosas, pero fueron más quienes se enojaron porque usó a la religión para sacar ventaja. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué bando están?