Whaaaaat?! Descubren a una mujer intentando amamantar a su gato en pleno vuelo

“Esta mujer tenía uno de esos gatos sin pelo envuelto en una manta para que pareciera un bebé. Tenía la camisa levantada, estaba intentando que el gato se enganchara y no quería volver a meterlo en la jaula”, contó la azafata Ainsley Elizabeth.

El caso, además, se viralizó en redes porque Ryan Spellman, un usuario de Twitter quien se describe como un ejecutivo de ayuda en catástrofes, compartió la foto del mensaje que se envió desde el avión sobre lo sucedido.

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.

Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H

— Rick Wilson (@TheRickWilson) November 24, 2021