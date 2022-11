Toxicidad nivel: Mujer invade cancha de futbol y saca su novio del partido

Las relaciones de pareja no son fáciles, pues siempre existen algunos obstáculos que de pronto las hacen ver algo complejas. El no respetar el espacio de la otra persona quizá sea de las cosas que encabezan esa lista y para prueba tenemos a la mujer que invadió una cancha de fútbol con tal de hablar con su novio.

No es broma. En redes sociales se ha comenzado a a comentar de un video (que cabe mencionar se subió a TikTok hace ya un par de semanas) donde vemos a un grupo de sujetos que juegan un partido de futbol de manera tranquila. O al menos así es hasta que la mujer en cuestión aparece.

Foto: @tavo0505 (TikTok)

Una mujer invadió una cancha de futbol para llevarse a su novio

Usando el casco de motocicleta (que no se tomó la molestia de quitar), la mujer en cuestión simplemente entró a la cancha y se dirigió hacia su pareja, quien al verla ahí no tuvo una reacción precisamente de felicidad. Pero la cosa obvio no terminó ahí.

Y es que también podemos ver que la pareja discute y ella intenta que el sujeto deje el partido y la siga. Algo que no ocurre en los primeros minutos del video, sino en los últimos donde este pobre hombre no tuvo de otra más que dejar el partido con sus compas.

Va el video:

Y al final la toxicidad triunfó porque logró su cometido

Como pudieron apreciar, al final podemos ver (incluso con el casco puesto) que la mujer se va de la cancha con su novio y la cara de satisfacción al lograr su cometido. Claro que eso no podemos decir del sujeto del video que se va todo triste/enojado.

“Por eso pidan permiso para salir”, dice el usuario de TikTok que difundió esta historia que bien podría ser la de cualquiera (ni se hagan los que no saben). ¡No sean así con sus novios y novias, caray!

Foto: @tavo0505 (TikTok)