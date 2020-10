¡Hurra! Joven es captada bailando después de conseguir trabajo y se hace viral

El coronavirus trajo una serie de desgracias durante este 2020. Una de ellas, y sin duda la que golpeó a muchos, fue la crisis económica que provocó el cierre temporal o parcial de varios establecimientos en todo el mundo. Algo que a su vez dejó a millones de personas sin empleo y con posibilidades casi nulas de encontrar uno nuevo.

Sin embargo, eso no significa que las chances de encontrar trabajo en estos tiempos de pandemia sean imposibles. Y es justo por eso que quienes lo consiguen, nos regalan reacciones memorables que nos hacen sentir felicidad y hasta esperanza de que todo pasará. Así como lo logró la joven que se hizo viral por bailar de emoción después de conseguir un trabajo.

Las cámaras de seguridad del restaurante captaron a la joven festejando

Se trata de un video viral que fue captado por las cámaras de seguridad de un restaurante ubicado en Georgia, Estados Unidos. Las imágenes de poca duración nos muestran a una joven, identificada como Kayallah Jones, bailando en el estacionamiento del lugar y de una manera bastante eufórica.

Y sí, la razón por la que Jones bailaba de felicidad fue porque la joven acababa de tener una entrevista de trabajo en el restaurante, algo que obviamente se puso a festejar a las afueras del restaurante y sin pensar que estaba siendo vista por su nueva jefa, quien se encargó de viralizarla en internet.

Su jefa vio su reacción y decidió darle el empleo

“Así que acabo de contratar a esta joven y esta fue su respuesta”, escribió Dakara Spence, la nueva jefa de la joven, a través de la publicación de Instagram donde dio a conocer el video de la joven que pudo encontrar un trabajo a pesar de la pandemia de COVID-19, que ha afectado terriblemente a los Estados Unidos.

En una entrevista que la gerente del restaurante le dio a medios locales, la mujer mencionó que decidió contratar a la joven después de ver el video, pues además de que Kayallah Jones le había dado una muy buena vibra durante la entrevista, al final se dio cuenta de lo importante que era el trabajo para ella.

La joven se hizo viral y ha recibido muchas felicitaciones por su trabajo

Luego de que el video se hiciera viral en internet, Kayallah Jones dijo en una entrevista que estaba muy agradecida con su jefa por darle una oportunidad: “Dakara no lo sabía, pero estaba pasando por muchas cosas y en ese momento me dio esta oportunidad. Estaba eufórica, emocionada y tan abrumada hasta el punto en que nadie entendía lo feliz y realizada que me sentía en ese momento”, expresó.

Evidentemente el internet de las cosas ha aplaudido la elección de Dakara y ha aplaudido el entusiasmo de Kayallah, quienes ya se convirtieron en celebridades locales por las razones correctas. Sin duda, de esas historias que logran levantarnos el ánimo y la esperanza durante estos tiempos bastante complicados, ¿no lo creen?