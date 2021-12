¿Sorpresa? Mujer pide alitas… y le mandaron una cabeza de pollo frita

No podemos negarlo, por más que nos digan que nos hace daño y es perjudicial a futuro para nuestra salud, nos encanta la comida rápida. A pesar de que somos conscientes de que no es buena para nosotros, la verdad es que las hamburguesas, papas y demás son deliciosas. Sin embargo, no todo puede ser perfecto con estos alimentos, porque de repente aparecen cosas que nos dejan con el ojo cuadrado, tal como le que le salió a una mujer en su pedido.

Por acá les hemos contado historias de sorpresas terribles que se han llevado los clientes de distintos restaurantes (AQUÍ pueden checar un ejemplo de lo que hablamos. Pero en esta ocasión les platicaremos sobre un caso que impactó al internet de las cosas pues en el Reino Unido, una comensal corrió con muy mala suerte ya que en lugar de recibir las alitas que tanto quería, le mandaron dentro de su combo una cabeza de pollo frita… sí, no es broma.

Aunque no lo crean, una mujer recibió alitas… y una cabeza de pollo frita

Resulta que hace algunos días, una mujer llamada Gabrielle contó su terrible experiencia con un famoso restaurante de comida rápida en la ciudad de Twickenham. Según lo que comentó a distintos medios, todo comenzó cuando mostró su disgusto en redes sociales después de encontrar esta desagradable sorpresa en el paquete que ordenó. Por si no fueran suficientes sus palabras, publicó una foto que sin duda dejó a un montón de personas con el ojo cuadrado.

En la imagen se puede ver la cabeza de un pollo –con pico, ojos y toda la cosa– envuelta en la masa crujiente y casi casi recién salida de la freidora. Obviamente esto no estaba en el menú y mucho menos fue lo que Gabrielle pidió, de hecho solo quería unas alitas, es por eso que además de mostrar esta desconcertante fotografía, la clienta dejó una reseña a través de JustEats donde comentó lo que sucedió y les puso una calificación de dos estrellas.

La cadena respondió ante este caso

Como suele suceder en el internet de las cosas, la foto que publicó rápidamente se hizo viral, gracias a que un usuario la compartió en Instagram. Y sí, en los comentarios muchas personas dejaron muy claro que no podían entender cómo un restaurante que tiene sucursales en todo el mundo permitiera que esto sucediera. Sin embargo, la cosa no paró ahí, ya que la mujer recibió respuesta ante este caso que sorprendió a propios y extraños.

La cadena de comida rápida le respondió en redes sociales, diciendo que como ella, estaban desconcertados por lo que pasó. Para “arreglar las cosas”, le ofrecieron pollo gratis a Gabrielle incluso la invitaron a que acudiera a la sucursal donde ordenó su comida para que checara la preparación y estuviera segura de que no le saliera de nuevo una cabeza. No cabe duda de que nunca sabes lo que te encontrarás mientras te echas unas alitas.