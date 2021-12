Suerte nivel: Mujer pide una botella de tequila por paquetería y le llegó un iPad

No tenemos la menor duda de que hay personas que nacen con un montón de suerte y de muchas maneras nos demuestran que la vida siempre les sonríe. Sin embargo, como dicen nuestras tías “Dios tiene a sus favoritos”, de esos que se encuentran dinero a cada rato entre otras cosas. Pero ahora sí conocimos a una persona que realmente no puede pedirle nada a la vida, pues una mujer ordenó una botella de tequila y le llegó un iPad… así como lo leen.

Por acá les hemos contado historias de gente bastante suertuda, como un agricultor que se encontró un diamante y ahora es rico (ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero ahora queremos platicarles sobre una usuaria de TikTok llamada Rosie R. Tirado, quien se llevó una enorme sorpresa al revisar el paquete que le mandó una tienda departamental bastante famosa en México, ya que estaba buscando cobre y encontró oro.

Aunque no lo crean, a esta mujer le llegó un iPad en lugar de la botella que pidió

A través de un video, esta mujer contó que hace unos días pidió una botella de tequila y el plan era recogerla por el servicio de click and collect (que no es otra cosa más que elegir el producto que quieras para después llevártelo en el estacionamiento de la tienda). Hasta ahí todo iba de maravilla, pero al llegar a su casa y revisar su pedido, se dio cuenta de que había algo bastante raro pues en lugar de su bebida espirituosa venía un iPad.

Resulta que evidentemente, la tienda departamental se equivocó y gacho, pues el paquete estaba a nombre de otra persona, y al respecto, Rosie comentó lo siguiente: “Yo pedí un tequila para click and collect, un regalo para mi daddy, y pos eso venía, no mames, auxilio, yo no soy Noemi”. Aunque eso sí, la protagonista de esta historia dejó muy claro que a pesar de que le había pasado esto, regresaría el producto de Apple.

Fui a buscar cobre y encontré oro 🤣🤣 iré a regresarlo, alguien en Liverpool debe estar surrado del susto en este momento ##Liverpool ##Error ##iPad ##Tequila

♬ sonido original – Rosie R Tirado

Y en efecto, luego de que la historia de esta mujer se hiciera viral en el internet de las cosas, después publicó otro video en el que podemos ver que sí regresó a la tienda para regresar el iPad y que en su lugar, le dieran la botella que había ordenado. No cabe duda de que hay quienes nacen con un montón de suerte y les tocan regalos del destino, pero sobre todo, lo más importante es que lo devolvió y evitó que a alguien más le fuera como en feria.