¡Premio mayor! Mujer recibe por error mil millones de dólares en su cuenta bancaria

¿A poco no se siente rebonito cuando te encuentras un billete en un pantalón o chamarra? No importa la denominación, siempre será un aliviane encontrarnos esa morralla que no sabíamos que estaba ahí. Sin embargo, hay quienes con más suerte que nosotros, justo como el caso que estamos por contarles, pues una mujer quería retirar unos cuantos morlacos y de repente se dio cuenta de que tenía una cifra millonaria en su cuenta bancaria.

Esta es la historia de Julia Yonkowski, una señora de 60 años que actualmente vive en Florida, Estados Unidos. Resulta que un día sumamente normal y casual, decidió ir al cajero automático para sacar unos cuantos dolaritos –20 para ser exactos–. Pero todo cambió cuando notó algo muy extraño, al revisar su saldo notó que era millonaria, pues contaba con la espectacular cantidad de mil millones de dólares para ella solita… sí, tal cual como leen.

Esta mujer “se sacó la lotería”

De acuerdo con lo que contó esta mujer a WFLA News, no pudo retirar sus 20 dólares y en lugar de alegrarse por tener todo ese dinero en su cuenta bancaria, dijo que estaba sumamente asustada: “Sé que la mayoría de la gente pensaría que ha ganado la lotería, pero yo estaba horrorizada. Me asusta porque ya sabes, con las amenazas cibernéticas. No sé qué pensar”. A pesar de la increíble cifra, Julia no se atrevió a gastarlo.

En su lugar, la señora decidió devolver todo el dinero pero hubo un inconveniente: el descubrimiento se produjo durante el fin de semana, por lo que fue casi imposible ponerse en contacto con alguien del banco. Julia mencionó que se comunicó de inmediato por teléfono pero nadie la atendió, as que durante algunos días se quedó con los milloncitos que por un momento, la convirtieron en una de las personas más ricas de Estados Unidos.

En realidad, nunca fue millonaria

Aunque su intención siempre fue devolver todo el dinero, después de supo bien lo que había pasado con la cuenta bancaria de esta mujer. WFLA News se puso en contacto con los representantes de Chase –el banco de esta mujer– y explicaron cómo estuvo la cosa, porque en realidad nunca fue millonaria, porque esa cantidad de mil millones de dólares representaba un saldo negativo y por eso no pudo retirar ni 20 dólares.

Según lo que explican, este es un método muy común de prevención del fraude que se usa para congelar una cuenta. El difunto esposo de Julia Yonkowski era copropietario de la cuenta bancaria, y estaba marcada cuando intentó usarla, así que tenía esos milloncitos solamente para evitar que algo malo pasara. De cualquiera manera, esta señora espera que su historia sirva como lección para quien la lea.