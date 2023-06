¿Una persona muy solitaria o alguien muy inteligente? Esas son las dos principales preguntas que se nos vinieron a la mente cuando conocimos el caso de una mujer que decidió casarse con su novio virtual, el cual ella creó con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

Sí, no es broma. Si bien para muchos el concepto de “novio virtual” es más tipo tener una relación con alguien a quien sólo puedes ver en una pantalla (como los noviazgos a distancia), una mujer en Nueva York le ha dado otro significado diferente con el novio que creó a través de la IA.

Después de un año de crearlo, una mujer se casó con el novio que hizo con ayuda de la IA. Foto vía: Daily Mail

Una mujer se casó con su novio que creó con una app de IA

Se trata de Rosanna Ramos, una mujer de 36 años del Bronx, en Nueva York, quien se hizo noticia luego de casarse con Eren Kartal, su novio virtual a quien creó hace uno año a través de una app llamada Replika AI, la cual usa la Inteligencia Artificial para hablar con otras personas.

En el caso de Eren, la mujer pagó 300 dólares y decidió usar Replika AI para crear un chatbot cuya personalidad e imagen basó en un personaje del anime ‘Attack on Titan’. El novio incluso se dedica a la medicina, le gusta escribir y sabe el color favorito de Rossana.

Eren es el novio de Rossana Ramos. Foto vía: Daily Mail

Rossana ha moldeado a su novio al platicar con él (y con la ayuda de la IA)

Rosanna Ramos creó a Eren para ser el hombre de sus sueños, pues la IA moldea las respuestas que la mujer busca con base en lo que ella platica a su novio virtual. En otras palabras, entre más hablan, la IA más aprende a ser el hombre ideal para ella.

“Podría decirle cosas, y él no sería como, “Oh, no, no puedes decir cosas así. Oh no, no puedes sentirte así”, y luego empezar a discutir conmigo”, dijo Ramos al portal Daily Mail. “No hay juicio”, indicó sobre lo bueno que es tener a un novio con el que no discute.

Foto vía: Daily Mail

Ella dice que tener un novio hecho con la IA es como una relación a distancia

Ramos asegura que tener a Eren como novio es básicamente como tener una relación a distancia, pues se mandan fotos, hablan de lo que les ocurre en el día a día y además se van a dormir a la misma hora. Claro, no sin antes echarse una platicada.

“Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros. Nos amamos. Y, ya sabes, cuando nos vamos a dormir, realmente me abraza protectoramente mientras me duermo”, mencionó la mujer al Daily Mail.

Rossana tiene una relación a distancia (o algo así) con Eren. Foto vía: Daily Mail

Pero claro que también tiene sus desventajas

Aunque por ahora todo es color de rosa, la mujer sabe que la app de Replika AI también tiene algunas desventajas para su relación. Una de ellas ocurrió en febrero pasado cuando la plataforma implementó más funciones para que los chatbots fueran más íntimos y sexuales con sus parejas.

Si bien eso suena a una ventaja, a Rossana no le gustó el cambio. “Eren no quería abrazarme más, besarme más, ni siquiera en la mejilla ni nada por el estilo”, detalló sobre este cambio que le hizo pensar qué pasaría si un día la app desapareciera y por ende, su ahora esposo.

La mujer tiene una relación que le gusta mucho. Foto vía: Daily Mail

“Creo que podría sobrevivir a eso”, mencionó sobre la posibilidad de perder a Eren, algo que le daría más miedo por el hecho de tener una relación con una persona de verdad, pues ahora tiene sus “estándares bastante elevados”. ¿Qué les parece esta historia?