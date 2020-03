Para estas alturas del partido, ya todo el mundo conoce, o por lo menos ha escuchado hablar sobre la gravedad de la situación que vive el mundo a causa de la pandemia de coronavirus. En algunos países como México, la cuarentena o aislamiento social es aún completamente voluntario (pero recomendado ampliamente). Sin embargo, en otros países como España, esto ya no es opcional. La crisis es tan grave, que el gobierno español emitió un decreto de cuarentena obligatoria para toda la población, por lo que significa que nadie puede salir a las calles (sin una buena razón), y mucho menos, para salir a jugar Pokémon Go… Leyeron bien. Un abuelito de 77 años fue multado en Madrid por salir a atrapar pokémones en media cuarentena nacional.

La verdad es que poco de esto tiene sentido alguno. Intentando encontrar algo de lógico en lo que pasó, nos podríamos preguntar qué fue lo que llevo a este hombre a salir a la calle a atrapar dos que tres pokémones, literalmente, arriesgando su vida y la de otras personas. Tal vez no estaba enterado al cien por ciento de la gravedad de la situación… Tal vez no estaba enterado del decreto de cuarentena nacional. En una de esas conoció Pokémon Go una semana antes de la cuarentena y su adicción al juego (esa que ustedes también tuvieron cuando salió) le ganó. Tal vez vio a un Mew ahí cerca y no pudo dejar pasar la oportunidad de irlo a atrapar… Al final nunca lo sabremos, pero lo que sí nos queda claro, es que este hombre no ha entendido nada de nada.

Esto sucedió el 23 de marzo a la 1:30 de la tarde en un distrito de Madrid llamado Latina. Además de su caso, La Policía Nacional detuvo en la Comunidad de Madrid a 18 personas por incumplir las restricciones que conlleva el estado de alarma, y también sancionó a otros 1,479 ciudadanos.

Cazar #Pokemon, dinosaurios o cualquier otra criatura mágica está ⛔️ PROHIBIDO ⛔️ durante el Estado de Alarma. No pongas excusas y #QuedateEnCasa #ResponsabilidadSocial #COVID19 pic.twitter.com/L4U2xvGpU0 — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 23, 2020

El decreto del estado de alarma dice que solo se puede salir a las calles en determinadas circunstancias, como comprar comida o medicamentos, ir a trabajar, acudir a centros sanitarios o asistir a personas dependientes. No cumplir el decreto puede violar algunas leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana, la de Salud Pública, la del Sistema Nacional de Protección Civil o el artículo 566 del Código Penal.