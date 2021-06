“Siempre lo extrañaremos”: Murió Champ, el pastor alemán de Joe Biden

La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos tras vencer a Donald Trump, fue una de las pocas buenas noticias para muuuuuuuchas personas en todo el mundo durante el 2020. Eso incluye a los amantes de los animales, pues la llegada de la familia Biden significó el regreso de los perros a la Casa Blanca.

Asi es, con el triunfo de Joe Biden, la Casa Blanca volvió a contar con la presencia de esos maravillosos seres de cuatro patas que tanto amamos, luego de que Trump rompiera con la tradición de los presidentes de EE.UU. de tener a un perro como mascota durante sus años de mandato.

Y no fue sólo un perro el que llevaron los Biden a su nuevo hogar. Major, el primer perrito rescatado que llegó a la Casa Blanca, compartió la residencia presidencial con Champ, un hermoso pastor alemán que lamentablemente falleció este sábado.

Así lo dieron a conocer en un comunicado publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca. Aunque bueno, más que un comunicado, se trata de un emotivo mensaje de despedida para su fiel mascota.

“Nuestros corazones están afligidos hoy; le dejamos saber a todos que nuestro amado pastor alemán, Champ, falleció pacíficamente en casa. Fue nuestro compañero durante los últimos 13 años y fue adorado por toda la familia Biden. Incluso cuando la fuerza de Champ disminuyó en sus últimos meses, cuando entrábamos en una habitación, inmediatamente se levantaba y meneaba siempre su cola”, se lee en el mensaje.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

— President Biden (@POTUS) June 19, 2021