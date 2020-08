“Nadie se ha muerto” dice Carlos Trejo sobre los invitados a la fiesta clandestina que armó

Y a los demás, que nos lleve el diablo… Durante la pandemia de coronavirus se ha hablado mucho sobre tener empatía con el personal médico y la ciudadanía en general, al evitar contribuir a la propagación de la enfermedad. Algo que se puede hacer con cosas tan simples como seguir las medidas de prevención, evitar asistir u organizar fiestas, no salir a la calle si no es necesario, etc.

Aunque el mensaje es claro y comprensible, en estos últimos meses hemos visto cómo a muchas personas les vale un cacahuate la emergencia sanitaria y andan por la vida con su actitud de “pues total, a mí no me ha pasado nada”. Una de ellas es Carlos Trejo, quien hace unos días hizo una fiesta clandestina en la casa de Cañitas.

Dice Carlos Trejo que no le pasó nada a quienes asistieron a su fiesta

Pero si estaban con el pendiente sobre si el cazafantasmas se sentía mal por violar las reglas de la cuarentena y poner a muchas personas en peligro, despreocúpense, porque Carlos Trejo no tiene ningún remordimiento. Es más, dice que ninguno de los invitados ha está contagiado y nadie se ha muerto, entonces todo bien.

Es en serio. En declaraciones que hace unos días dio a diferentes medios de comunicación, Trejo habló cosas sobre Alfredo Adame (que ya no diremos porque nomás se avientan tierra pero no un tiro). En un momento, uno de los reporteros pregunta a Carlos Trejo sobre la fiesta que organizó, algo que el cazafantasmas respondió como sólo él lo haría.

“No hubo ninguna balacera, han pasado dos semanas ya de esa fiesta, nadie de esa fiesta ni está en el hospital, ni está infectado, ni está muerto, ni está nada. Las cosas salen muy normal”, mencionó Trejo afirmando que Alfredo Adame nomás lo criticaba porque una de sus hijas también fue acusada de armar fiestas en plena pandemia.

Además, Carlitos Trejo también dijo que le vale 30 hectáreas lo que las personas puedan opinar de su fiesta realizada en el domicilio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. “No me interesa porque a fin de cuentas era una reunión personal (…) Nadie está infectado, nadie se ha muerto, toda mi gente está perfectamente sana y es un tema que simplemente pasó”, indicó.

Lo pueden ver desde el min. 3:40:

Carlos Trejo cree que Alfredo Adame lo espió y dio a conocer que hizo una fiesta

Hace unos días Carlos Trejo dijo a El Universal que cree, la polémica de su fiesta la creó Alfredo Adame, pues probablemente él pidió permiso para subir al edificio que está frente a la casa de Cañitas y desde ahí grabó su pachangón que supuestamente no terminó en balazos y en donde sólo asistieron sus amigos y familiares.

Trejo dijo al diario que la fiesta no fue clandestina, pues la hizo en su casa. Además, indica que en la alcaldía Miguel Hidalgo no están en semáforo rojo, sino en naranja (menos mal), por lo que se pueden hacer varias cosas. Igual y una fiesta no, verdad, pero Carlos Trejo entendió que sí y al final no dejó pasar una celebración durante la cuarentena.