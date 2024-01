Netflix-Baguette-Netflix: ¿Qué es esta tendencia y por qué involucra usar pijama en la calle?

Lo que necesitas saber: 'Netflix-Baguette-Netflix' es una tendencia de la moda que tiene a todos usando pijama en la calle. ¿De dónde viene y en qué consiste realmente?

Hay un dicho por ahí que menciona algo como “A la moda lo que te acomoda”, y básicamente nos dice que lo ‘fashion’ también aplica si uno se siente cómodo con la ropa que usa. Y sin duda, esa frase seguro es el pilar de la tendencia ‘Netflix-Baguette-Netflix’.

No, no se trata de un concepto que nos sacamos de… pues de lo más profundo de nuestra mente. En realidad, es un trend viral que se volvió más conocido a principios del año pasado (su origen es de hace ya unos años) y el cual cada vez toma más y más fuerza en el mundo.

El trend del Netflix-Baguette-Netflix se volvió bastante popular en París hace unos años. Foto: Getty Images

Mucha gente comienza a salir a la calle en pijama y a cualquier hora

Seguramente en la calle ya se toparon con personas que salen en pijama a horas no muy cercanas a la noche (porque la neta se sabe que después de las 6-7 ya se vale salir a la tienda en chanclas) y sin importar el lugar en donde se encuentren, o muchos menos el día de la semana.

Si bien muchos critican que es gente floja, puede que en realidad varias de esas personas simplemente le estén entrando al Netflix-Baguette-Netflix, que es esta tendencia de salir a la calle en pijama y que comenzó a popularizarse en Francia.

Celebridades y personas en general comienzan a salir a la calle en pijama. Foto: Getty Images

Algo que puede ser gracias a la tendencia del ‘Netflix-Baguette-Netflix’

Portales de moda como Cosmopólitan indican que las chicas en París son las que comenzaron a salir con sus pijamas favoritas, las cuales estilizan con abrigos gruesos y largos, así como otros elementos como gorras, bufandas y más que las hacen ver cool y hacerse notar.

Este último grito de la moda está influenciado fuertemente por la idea de anteponer la comodidad sin perder el estilo. Y bueno, cabe mencionar que cosas como el ‘home office’ y la pandemia que tuvo a muchos en casa (y usando pijamas la mayoría del tiempo) pusieron su granito de arena.

Foto: Getty Images

Una que consiste en salir en pijama, pero con un toque cool y casual

Por otro lado, el nombre de ‘Netflix-baguette-Netflix’ viene porque hay que dar la impresión de que uno estuvo en casa muy cómodo viendo unas pelis o series de televisión y simplemente decidió salir a la calle para comprar algo de comer (un pan o lo que sea).

La tendencia del ‘Netflix-baguette-Netflix’ (abreviado como NBN) también aplica para salir con esos pants y sudaderas deportivas que uno usa para dormir y que no necesariamente son pijamas. Eso sí, el chiste de todo es saber cómo ‘estilizar’ el look.

El Netflix-Baguette-Netflix consiste en salir a la calle en pijama, pero luciendo cool. Foto: Getty Images

Y sin importar la hora, el lugar o el día de la semana

Aunque esta tendencia de moda no tiene ningún tipo de manual escrito, no está de más que uno se dé un regaderazo antes de ponerse la pijama y aplicar el ‘Netflix-baguette-Netflix’. Digo, porque la cuestión es parecer cómodos y no que acabamos de salir de la cama.

Tampoco estamos muy seguros si este trend de moda incluye a los que usan –el primo de un amigo nos contó– playeras de partidos políticos y esos pants de la secundaria que ya no usamos, porque definitivamente cualquier cosa puede ser una pijama si te lo propones.

Las pijamas deben estilizarse con otros elementos como bolsas, tacones o abrigos largos. Foto: Getty Images

En fin, parece que esta tendencia viral o de la moda es muy interesante, pero muy extraña. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que pronto veremos a personas en la calle? ¿O este será sólo una tendencia como la del ‘coquette’, ‘tumbette’ y esas que ya no entendemos de la chaviza?

