Para que una película se pueda emitir en televisión, deben pasar algunos años tras su estreno en cines. Y eso, hablando de un permiso legal de reproducción… Pero parece que no todos se manejan de esa manera y esto lo decimos ya que supuestamente un canal de tv transmitió Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La película apenas se estrenó en salas de cine de Latinoamérica el pasado 1 de junio, pero el canal CVisión TV de Nicaragua ya la habría transmitido en su cadena –y de manera ilegal– en los recientes días. Les contamos lo que sabemos sobre esto.

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ es la segunda entrega de la saga animada Spider-verse de Sony. Foto: Sony Pictures.

Un canal de TV transmitió ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ en Nicaragua

A ver, a ver… ¿Cómo está eso de que en Nicaragua un canal de TV transmitió Spider-Man: Across the Spider-Verse? Sí, suena raro, pero eso es lo que se dice en redes sociales.

La cadena de TV que está implicada en esto se llama CVisiónTV, que de acuerdo con algunos posteos en su perfil de Instagram, se emite en el canal 47 de Claro Cable Digital en aquel país, además de que tiene su propio sitio web con emisión en vivo.

Eso sí, el estreno de la nueva película de Spider-Man en este canal, pues no parece que sea con la mejor definición de imagen. De hecho, se nota que la han transmitido con baja calidad, casi como si la hubieras grabado con un teléfono o alguna videocámara.

CVisiónTV transmitió la nueva película de ‘Spider-Man’ de manera ilegal, dicen en redes. Foto: Especial.

Pero vayámonos más a fondo… Recorriendo las fotos de perfil de la cuenta de Facebook de CVisiónTV, podemos ver que tienen otras imágenes relativas a un canal conocido como Caravisión. En una foto que data del 2017, el administrador de la página puso un comentario que dice: “Caravisión es el único canal de TV de Carazo, con una programación variada para toda la familia”.

Es decir, este canal pertenece al departamento de la ciudad de Carazo. Y según los cambios que vemos a través de sus fotos de perfil, podría ser que Caravisión haya cambiado de nombre o algo por el estilo. Pero no es todo lo que sabemos sobre este canal de TV que transmitió Spider-Man: Across the Spider-Verse, eh.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de Facebook.

No es la primera vez que habrían ‘estrenado’ películas en su emisión televisiva

CVisiónTV, el canal de TV que transmitió Spider-Man: Across the Spider-Verse, ya ha hecho algo similar en el pasado. Como se puede ver en una cuenta de Twitter registrada con el nombre de esta cadena, también emitieron Black Adam de Dwayne Johnson del 2022 muy pocos días después de que se estrenará en todo el mundo.

Algunos usuarios en redes señalan que CVisiónTV ha hecho esto con regularidad desde hace ya un tiempo, transmitiendo diferentes estrenos en sus señales cuando esas películas apenas se lanzan en cines.

CVisiónTV ya había transmitido ‘Black Adam’ en 2022 poco después de que se estrenó la película. Foto: Captura de Twitter.

Según diversos usuarios, este canal aprovecha para emitir esos contenidos sin que las compañías de producción y distribución cinematográfica los penalicen, esto debido a que dichas cadenas de televisión nicaragüenses son pequeñas y de carácter meramente regional. Es decir, sus señales prácticamente pasan desapercibidas.

Otros usuarios mencionan que a lo largo de Nicaragua, hay muchas señales de televisión regionales que acostumbran a hacer eso, muy a pesar de lo que supondría una infracción por derechos de transmisión y lo ilegal que esto conlleva. Vaya caso…

La noticia del canal de TV que transmitió Spider-Man: Across the Spider-Verse ilegalmente en Nicaragua, llega poco después de un hecho similar sucedido en Argentina, donde una cadena emitió la película de Super Mario Bros poquito después de que se estrenara en cines. Qué cosas, ¿no?