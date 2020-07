Awww: Niña aprende lenguaje de señas para poder comunicarse con un cartero sordo

La mayoría de las personas nos enfocamos en aprender otros idiomas para poder comunicarnos con más personas en el mundo, sin embargo, pocos son los que de verdad recuerdan la importancia de poder aprender el lenguaje de señas para comunicarnos con gente que es sorda. Aunque claro, las generaciones que vienen parecen ser más conscientes de ello.

Eso nos lo deja más que claro un reciente video que ha sido compartido en internet y el cual nos muestra a una niña hablando mediante lenguaje de señas con un cartero que es sordo. Lo más tierno de toda esta situación es que la pequeña quiso aprender dicho lenguaje para poder hablar con el hombre, quien cada semana entrega la correspondencia en el barrio donde vive.

El nombre de esta pequeña es Tallulah, tiene ocho años de edad y es originaria de Manchester, Inglaterra. Su historia se ha hecho viral debido a la amistad que tiene con Tim Joseph, el cartero del barrio que comenzó a tomarle aprecio a la niña cuando ésta le regaló un dibujo con un arcoíris donde le agradecía por su trabajo.

Este gesto por parte de Tallulah nació cuando la niña se dio cuenta de que el hombre no podía escucharla. Y sí, el dibujo en cuestión claro que le alegró el día al cartero, pues incluso el hombre decidió poner el dibujo en su camioneta para tenerlo presente durante su labor de entrega que no se ha detenido a pesar de la pandemia de COVID-19.

Tim Joseph comentó a la BBC que un día mientras hacía su entregas, Tallulah lo sorprendió al decirle “pasa un buen día” en lenguaje de señas, algo que al parecer aprendió gracias a la escuela. Esta hermosa acción quedó grabada por Amy Roberts, la mamá de Tallulah, quien a través de Twitter comentó cómo comenzó esta bonita amistad entre ambos.

“Han construido una gran amistad en las últimas semanas” dice el texto del tuit que acompaña al video viral, mismo que podrán ver a continuación:

This is our @Hermesparcels delivery man, we see him 1 or 2 times a week, start of lockdown Tallulah drew him a #thankyou 🌈, he still has it proudly on show in his van, they have built up quite a friendship over these last few weeks @ststephensaud #proudmum pic.twitter.com/JELmaibyIM

— Amy Roberts (@mummybear1903) June 19, 2020