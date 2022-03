El emotivo video de una niña ucraniana canta “Let It Go” de ‘Frozen’ en un refugio en Ucrania

A raíz del despliegue militar ruso en Ucrania, muchas personas de ese país se han tenido que refugiar y esperar sin tregua que la situación mejore de alguna manera. Y aunque seguro la incertidumbre está a la orden del día, esa gente mantiene cierta esperanza a través de algunos momentos conmovedores que se comparte en redes. En esta ocasión hablamos de una niña que canta “Let It Go”, la clásica canción de Frozen de Disney.

Desde hace unos días, ha circulado por todos lados el video de esta pequeña llamada Amelia mientras canta en su idioma nativo el icónico tema de aquella película animada. Su interpretación se ha hecho tan viral que incluso ha llegado a los oídos de los compositores y la cantante original de esa pieza.

La situación en Ucrania tras la invasión de fuerzas militares rusas, sigue haciendo eco en todo el mundo. Pero como dijimos, incluso en medio de todo el caos, hay algunas breves historias que conmueven a más de uno. Y eso es lo que la pequeña Amelia está haciendo con su curiosa interpretación de una canción de Disney que ha convertido en un clásico reciente.

El pasado 3 de marzo, la usuaria de Facebook identificada como Marta Smekhova compartió un video en el que aparece esta niña cantando “Let It Go” de Frozen en una versión en su propio idioma. Justo como la mujer lo describe en su publicación de FB, el momento tuvo lugar en un refugio antiaéreo ubicado en la capital ucraniana de Kiev. En las imágenes, se puede ver cómo prácticamente todas las personas del lugar ponen atención al canto de la pequeña.

“Todos dejaron de lado sus asuntos y escucharon la canción interpretada por esta niña que simplemente irradiaba luz. Muchas personas incluso no pudieron contener las lágrimas“, se lee en la descripción del video de Facebook de Martha, quien agregó que la madre de Amelia le dio el permiso de grabar y subir el clip.

En tan solo unos días, el video de la pequeña Amelia hizo presencia en todo el mundo y la propia Martha, desde su cuenta de Facebook, ha mostrado cómo algunos de los noticieros televisivos y portales de noticias más importantes del mundo le están dando visibilidad… pero eso no se compara con lo que les diremos a continuación.

Resulta que la interpretación de esta niña ucraniana también llegó a oídos de Idina Menzel, la actriz y cantante que le da voz a la princesa Elsa en la versión original de la película. “Te vemos. De verdad, en serio, te vemos” puso Menzel en un tuit seguido de dos emojis de corazón con los colores de la bandera de Ucrania.

A los mensajes de solidaridad también se unió Kristen Anderson-López, la compositora que junto a su esposo Robert escribió “Let It Go” para la película de Disney y que les valió diversos premios por ese trabajo. “Querida niña de la voz hermosa, mi esposo y yo escribimos esta canción como parte de una historia de sanación en una familia dolida. La forma en que la cantas es como un truco de magia que esparce la luz en tu corazón y cura a todos los que la escuchan. ¡Sigue cantando! ¡Estamos escuchando!“, mencionó Kristen en su cuenta de Twitter.

Por ahí, Kristen también compartió una traducción de lo que canta la pequeña Amelia, ya que la letra de la canción varia según el país. De acuerdo con esto, las palabras que la niña pronuncia son de origen ruso (ya que en Ucrania también se habla ese idioma) y dirían algo como: “déjalo ir y olvida/lo que se ha ido no regresa nunca/un nuevo día te mostrará el camino/no le tengo miedo a nada“.

Sin duda, como dijimos, es un momento breve pero que seguro conmovió a otros refugiados que esperan salir del peligro de la situación actual en esa nación.

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8

— Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) March 7, 2022