Niñas usan el internet de un restaurante para tomar sus clases en línea

Tanto alumnos como los maestros la están sufriendo en este regreso a clases a distancia, pues lamentablemente no todos tienen las herramientas para trabajar de esta manera. Pero mientras el coronavirus siga siendo un tema importante de salud a nivel mundial, tendrán que seguir así, utilizando la televisión y aplicaciones como Zoom para seguir con el ciclo escolar, y estas niñas están haciendo lo que está en sus manos para continuar con sus estudios.

Por acá les hemos contado casos de padres que se las ingenian para que sus hijos no pierdan clase. Desde aquellos que van a una cancha para tener acceso gratuito al internet, hasta uno que otro héroe sin capa que está poniendo a la disposición de todos el Wifi. Sin embargo, las pequeñas de las que les hablaremos hoy, por su propia cuenta, buscan cualquier posibilidad que tienen para estudiar.

La historia de estas niñas

Hace algunos días se hizo viral esta historia, la cual sucedió en Sllicon Valley, California. Fue gracias político estadounidense Kevin De León, quien trabaja en el Senado estatal por parte del Partido Demócrata que la conocimos, pues iba por la calle cuando se encontró a estas dos niñas de origen latino, las cuales estaban sentadas con computadoras y cuadernos en el piso de un famoso restaurante americano de comida mexicana.

Según lo que cuenta De León en Twitter, los trabajadores del establecimiento en lugar de pedirles que se retiren, todos los días se acercan a ellas para ver si no necesitan algo y cuando pueden les ofrecen algo de comer. El mismo senador menciona que en California, al menos el 40% de la comunidad latina no tiene acceso a internet, mencionando que las nuevas generaciones merecen un futuro mejor, donde la brecha digital no sea tan profunda.

Las autoridades y la comunidad latina las apoyaron

La foto de estas niñas llamó la atención de muchas personas, entre ellas funcionarios locales y trabajadores del distrito escolar, quienes se comprometieron a proveerlas con puntos de acceso gratuito a internet en diferentes zonas y así no tengan la necesidad de quedarse por horas afuera del restaurante para realizar todas las tareas que les encargan en sus clases virtuales.

Pero antes de que esto ocurra –y como sabemos que a veces los políticos no cumplen, jejeje–, la comunidad latina en Silicon Valley puso manos a la obra para que su situación cambie. De acuerdo con NBC News, la madre de las niñas se llama Juana, y es una trabajadora inmigrante que vive con sus tres niñas en un pequeño dormitorio e iban a ser desalojadas.

Es por eso que al enterarse de esta noticia, algunos trabajadores del restaurante donde las niñas se sientan a tomar sus clases abrieron el pasado 30 de agosto lanzaron una campaña en GoFoundme para ayudarlas. Y aunque no lo crean, muchas personas se unieron a su causa pues hasta el momento llevan recaudada la nada despreciable cantidad de 119,000 dolarucos –algo así como 2 millones y medio de pesos mexicanos–, los cuales recibirán las niñas y su mamá en unos cuantos días.