Mamá vegetariana amenaza con demandar a niñera por darle nuggets a sus hijos

Un tropezón en el trabajo a cualquiera le sucede. Sin embargo, hay casos en los que un leve descuido puede resultar bastante perjudicial no solo para la persona que lo ocasionó, sino para las personas a su alrededor. Un niñera en Estados Unidos vivió esta desafortunada experiencia en un acto que, aparentemente, era inofensivo.

Resulta que una joven estaba cuidando a los hijos de una familia vegana. El problema fue que esta chica ignoraba por completo que los niños de los que estaba a cargo mantenían una alimentación que, por razones obvias, no incluye carne. Fue así que sin pensarlo le dio de comer nuggets de pollo a los pequeños y vaya que se llevó una gran sorpresa al enterarse de su error.

El descuido de la niñera

Lo que parecía un acto de buena fe se terminó por convertir en un verdadero idilio para una joven niñera estadounidense de 19 años cuyo caso se viralizó en los últimos días. El caso comenzó con una familia que, como cualquier otra, buscaba a una persona de confianza que cuidará a su niño de nueve años y a su hija de siete.

Esta chica de identidad anónima, fue contactada y contratada sin problemas. De acuerdo con lo que señala el portal Mirror Online, la muchacha decidió premiar a los menores por su buen comportamiento. Ella les preguntó qué querían comer para la cena y los pequeños, según relató la chica, pidieron nuggets de pollo.

La madre se entera

La aparente buena acción de la niñera pronto se convirtió en un estallido de cólera por parte de la madre de los nenes. La joven platicó en un post de Reddit que les compró a los niños una Cajita Feliz con nuggets, misma que ambos parecían disfrutar sin problema hasta que su madre los descubrió comiendo el producto.

La madre de los pequeños llegó temprano a casa y al darse cuenta que los niños estaban comiendo carne de pollo, inmediatamente le arrancó los nuggets de las manos a los niños. “La señora empezó a gritar que yo era horrible y por permitir que sus hijos coman cadáveres”, dijo la niñera en sus declaraciones de Reddit recogidas por el sitio CafeMom.

El asunto se complicó debido a que la madre de los niños no le especificó a la niñera que llevaban una alimentación vegetariana. La señora corrió de la casa a la niñera, quien recibió un mensaje minutos después en el que la mamá de los menores le exigía 600 dólares (más de $12,000.00 pesos) debido al supuesto “daño emocional que les había causado”.

Y eso no fue todo: la mujer amenazó también con demandarla si no cumplía sus exigencias. Sin embargo, la joven niñera dice no estar preocupada ya que, según estima, el error fue de la madre por no avisarle qué tipo de alimentación llevaban los niños. Qué asunto tan complicado ¿y tú quién crees que haya tenido la culpa?