Usen ‘La Fuerza’: Niño dona su Baby Yoda para apoyar a bomberos en EU

Los niños son inocentes, pero sus acciones hablan más de lo que pudiéramos imaginar. Detrás de sus conductas, en muchas ocasiones se esconden grandes gestos de valentía y buena voluntad. Así que si un día algún pequeño te regala uno de sus juguetes, recuerda que ese gesto tiene un gran significado.

Eso mismo sucedió en el estado Oregon, lugar que se ha visto afectado por incesantes incendios en los últimos días. Sin embargo, un pequeño héroe se ha solidarizado con los bomberos de la zona a los que les regaló un tesoro del universo de Star Wars.

También puedes leer: Luis Ángel: El niño que cambia sus juguetes por comida en la CDMX

El pequeño Carver de cinco años de edad es nativo de la ciudad de Oregon que ha sido azotada -junto California y Washington- por la reciente temporada de incendios forestales al oeste de Estados Unidos. Esto despertó en él las ganas de ayudar.

Como el menor no quería quedarse de brazos cruzados, le preguntó a su abuela Sasha si había alguna manera de apoyar a los bomberos de la zona, quienes se han mantenido en una lucha constante para controlar el problema. Entonces, la señora Tinning se volvió la cómplice de niño en este gesto.

La abuela eventualmente se enteró de una campaña de donación local para enviar víveres a los bomberos y junto a su nieto, fueron a comprar alimentos y otros artículos de primera necesidad. Mientras hacían las compras, Carver se encontró con un peluche de Baby Yoda que le gustó y no dudó en llevárselo. Por supuesto, la situación ambiental lo hizo tomar una sabia decisión.

También puedes leer: ¡Lo queremos! LEGO lanzará un set para construir tu propio Baby Yoda

Desde su lanzamiento en Disney + a finales de 2019, The Mandalorian generó mucha emoción y expectativa entre todo el público, desde chicos hasta grandes. Entonces, Baby Yoda se convirtió en el personaje favorito de las redes por su ternura e increíble poder en la serie.

Precisamente ese gran poder y dominio de ‘La Fuerza’ – la energía metafísica más poderosa en el universo de Star Wars– fue lo que el pequeño Carver creyó que necesitaban los bomberos de Oregón para continuar con su labor. Así que no dudó: en lugar quedarse con el peluche de Baby Yoda, Carver lo donó a la colecta para los bomberos.

El niño además agregó un hermoso mensaje de apoyo que decía “Aquí hay un amigo para ti, en caso de que te sientas solo. Con amor, Carver”. El gesto no pasó desapercibido para los bomberos, quienes al parecer llevan el juguete a sus jornadas de trabajo mostrando que hasta un detalle de ese estilo puede levantar el ánimo.

No cabe duda que Carver es un héroe. Él es el ejemplo de que cada pequeña opción vale oro y que los niños pueden manifestar hermosas acciones a través de sus gustos y fantasías. Que ‘La Fuerza’ acompañe a Carver y a los bomberos en esta misión.

In Oregon, a five year old boy learned that wildfires were ravaging the state.

He wanted to help.

He couldn’t go in person, so instead, he sent firefighters his Baby Yoda so they wouldn’t feel lonely.

Now, the firefighters take his Baby Yoda with them everywhere they go. pic.twitter.com/jovS7wlpe9

— Goodable (@Goodable) September 29, 2020