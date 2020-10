¡Pequeño héroe! Niño enfrenta a ladrones para proteger a su mamá

Los niños son mucho más valientes de lo que creemos. Lejos de la inocencia que pudiesen proyectar, hay pequeños y pequeñas que también demuestran una valentía sobresaliente, sobre todo cuando se trata de salvar a su familia de algún peligro.

Un muchacho de apenas cinco años de edad puso el ejemplo de lo anterior. Este valeroso niño de Indiana, Estados Unidos se volvió tendencia en los recientes días luego de que, por medio de un video de una cámara de seguridad, se diera a conocer su reacción cuando unos ladrones entraron a su casa y amedrentaron a su mamá.

El pasado 30 de septiembre, a las 10:30 am, cuatro sujetos armados con la cara cubierta entraron a un domicilio ubicado en las inmediaciones de la calle Grant de South Bend, Indiana. En la casa se encontraba Tamika Reed junto a sus hijos, quienes estaban jugando.

Los hombres irrumpieron de forma violenta a la casa donde comenzaron a apuntar a la mujer. En el video se ve cómo la trasladan a la señora Reed de una recámara a otra, aparentemente pidiéndole que les entregara dinero y otras pertenencias.

Tras el allanamiento de la casa, los ladrones escaparon del lugar al conocer que la policía se aproximaba. Los reportes indican que los elementos de seguridad del Departamento de Policía local acudieron luego de recibir un aviso de que en la zona se escucharon disparos. Y aunque afortunadamente no hubo lesionados, uno de los hijos de Tamika fue dio la nota tras el incidente.

También puedes leer: Amor incondicional: Niño defiende a perrito para que su mamá no le pegue

El Departamento de Policía de South Bend recientemente dio a conocer el video de una cámara de seguridad que se encontraba en la casa en el momento del robo. En sus redes sociales, las autoridades piden apoyo a la comunidad local para identificar a los responsables, mismos que al parecer sí tuvieron quien les hiciera frente.

La grabación captó el momento en que David, el hijo de cinco años de Tamika, se enfrentó a los ladrones que aquel día entraron en su hogar. Al ver que los ladrones amenazaban a su mamá con armas, el valiente pequeño comenzó a aventarle juguetes a los delincuentes. Al no ver respuesta, el niño comenzó a golpetear en la espalda de uno de los encapuchados, con todo y que este último le apuntaba con el arma.

PLEASE SHARE: We need your help identifying these individuals responsible for a home invasion.

If you have any info, call MCS at 574-288-STOP or 800-342-STOP. You can also call our SBPD Investigative Bureau at 574-235-9263.

Learn more here: https://t.co/ATbNiPaNbD pic.twitter.com/Bmocv8FQgW

— South Bend Police (@southbendpolice) October 9, 2020