Joaquín Monier: El niño que pide salud para su mamá a Santa Claus

Juguetes, celulares, tablets, consolas y videojuegos. Esos son, en términos generales, algunos de los regalos más comúnes que los niños y niñas piden a Santa Claus en Navidad. Si las circunstancias lo permiten, estos objetos llegaran a las manos de los pequeños para completar su propósito, que es entretener.

Sin embargo, hay otros pequeñines como Joaquín Monier que han tenido que cambiar sus prioridades. Él es un menor oriundo de Río Gallegos en Argentina que desde hace dos años, con esperanza, sacrifica su deseo navideño con un único objetivo: pedirle al viejo del traje rojo que le de salud a su mamá enferma de cáncer.

Las cartas de Joaquín a Santa Claus

Desde hace dos años durante las fechas decembrinas, Joaquín toma el papel y la pluma para escribirle al mítico hombre de la barba y el gorro. “Querido Papá Noel: mi nombre es Joaquín y tengo 11 años; algunos niños dicen que no existís pero yo tengo la esperanza de que sí, porque si no, nunca me hubieses traído regalos y bueno, yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud para vivir”, se lee en una de sus cartas recogidas por La Nación.

Así han sido los deseos de este chico desde que su madre fue diagnosticada tiempo atrás con cáncer, una enfermedad contra la que su familia se ha enfrentado anteriormente cuando la padeció su abuelita. “Ella tiene cáncer, como mi abuela que está en el cielo, y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más. Sé que desde los nueve años te pido este regalo y siempre lo cumplís porque mamá está conmigo… Estoy súper feliz y agradecido“, continúa la carta más reciente del chico.

El deseo escrito de Joaquín se lo entrega a su vecino Horacio, quien lleva un tiempo dedicándose a hacer una campaña en la que se disfraza de Santa Claus y recolecta juguetes para los niños más necesitados de la comunidad de Río Gallegos.

También puedes leer: ¡SANTA CLAUS POR UN DÍA! ANDY RUIZ SORPRENDIÓ A NIÑOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS

La madre confía en el niño

María Barrera es la madre del pequeño Joaquín y a pesar de de la dura batalla contra el cáncer que está librando desde 2018, confía en que su niño está lleno de fortaleza. “Joaquín es mi primer hijo, con él tenemos mucha confianza y nunca le mentí. Cuando me diagnosticaron, opté por sentarlo a él -que es el hermano más grande- y charlar sobre el tema porque él ya había pasado esta situación con su abuela que murió de cáncer”, dice la señora Barrera a La Nación.

Y es que ella, al ver la esperanza en los deseos navideños de su hijo, también se contagia de ese optimismo. El pequeño Joaquín, a pesar de su corta edad, sostiene el ánimo de su madre y ella lo comenta sin tapujos. “Él lo único que quiere es que me dé más vida, son esos detalles que uno no los espera y te sorprenden, me lloré todo y a esta enfermedad la vamos peleando juntos, a la par”. En esta época, todos nuestros deseos van con la señora María y el pequeño Joaquín.