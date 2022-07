Dicen por ahí que en este país hay un montón de talento, aunque en este caso no sabemos si aplique como tal. No se hagan, estamos seguros que cuando eran niños, la gran mayoría puso cualquier pretexto para faltar a la escuela. Que si les dolía el estómago, que tenían fiebre, todas estas técnicas muchas veces no eran efectivas para que nuestras jefecitas nos dieran chance de quedarnos en casa. Sin embargo, les firmamos lo que quieran a que nadie fue tan listo como este niño, el cual mandó mensajes falsos para decirle adiós a la primaria.

Este es el caso de un pequeño bastante creativo, del cual nos enteramos gracias a la cuenta de una usuaria de Twitter llamada @loplau, quien al parecer es madre de uno de los compañeros de este mini héroe sin capa. Resulta que en el grupo de WhatsApp donde los padres de familia están al tanto de sus hijos y cualquier aviso que tenga que comunicarles la maestra, llegó un mensaje que creó un montón de confusión y por por poco, el protagonista de esta historia se sale con la suya.

Imagen ilustrativa/Foto: Pixabay

Un niño mandó un mensaje con la esperanza de que se cancelaran las clases

De acuerdo con lo que esta mujer contó, de último minuto a los papás de este grupo escolar les informaron que no habría clases. Por supuesto que esto causó que todo el mundo se sorprendiera, pues nunca les habían avisado de algo así horas antes de que iniciaran las clases. Fue justo en ese momento cuando la mayoría empezó a preguntarse qué estaba pasando o porque tomaban una decisión así de un momento para otro. Y aunque no lo crean, la mente maestra detrás de este macabro plan fue ni más ni menos que un niño.

“Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más”, fue lo que esta madre mencionó cuando vieron ese extraño mensaje. Y aunque por poco caen en la trampa, se dieron cuenta que el responsable era un pequeño que no quería ir a la escuela y había tomado el teléfono de su mamá para mandar ese extraño mensaje con la esperanza de que alguien cayera y se cancelaran las clases… muy listo, la verdad.

Hoy en el grupo de mamis de 2do B llegó un msj que decía "segundo grado hoy no tiene clases". Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más.

Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celu a la mamá y mandó eso. HÉROE — Loplau (@loplau) July 8, 2022

Como era de esperarse, lo que pasó con este niño rápidamente se hizo viral en Twitter, donde un montón de personas respondieron al tuit y contaron algunas historias similares (demostrando que las nuevas generaciones andan con todo). Muchos consideraron que este pequeño era un héroe sin capa y no sabemos si lo sea (tampoco tenemos idea de en qué acabó este caso) pero no podemos dudar que es muuuuy inteligente y que si quiera podría dominar el mundo jiar jiar jiar, ¿a poco no?