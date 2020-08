¡Qué talento! Niño nigeriano gana beca de una escuela de ballet en Nueva York por un video viral

Bien dicen por ahí que todos nacemos con un talento, ya sea pintar, tocar un instrumento o quizá lo tengamos tan oculto que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí, dentro de nosotros. En esta ocasión, les contaremos sobre un niño que demostró totalmente de qué está hecho, pues a pesar de todas las circunstancias, baila como nadie a su edad y logró sorprender a muchos a tal grado que tiene su futuro asegurado.

Hace años que el ballet dejó ese estigma de ser una danza exclusiva de mujeres –y qué bueno–, pues muchos bailarines nos han dejado con el ojo cuadrado (como Benji Hart y el performance que montó para la exposición Elements of Vogue en febrero de este año) gracias a sus espectaculares pasos, pero este pequeño sorprendió al mundo por la forma tan espectacular que tiene de bailar utilizando lo más básico.

Y esa es justo la historia de Anthony Madu, un niño de 11 años originario de Lagos, Nigeria. De acuerdo con The Washington Post, desde muy pequeño se interesó en el baile y sus padres se dieron cuenta de que tenía talento porque demostraba pasos tan refinados a pesar de su corta edad. Sin embargo, ellos querían que su hijo fuera sacerdote pero mientras tanto, él le pidió a su familia que lo metieran a una academia de baile.

Un poco como que no queriendo, ambos aceptaron y comenzó a estudiar en la Academia de Danza Leap of Dance donde se formó profesionalmente y aprendió todo lo que sabe. Pero en los últimos días un video donde podemos verlo bailando en el piso se volvió viral, pues aparece muy concentrado mostrando sus pasos bajo la lluvia y completamente descalzo, aunque eso para nada es impedimento para saber que tiene talento.

El video de Anthony comenzó a hacerse viral, a tal grado que llegó hasta la mismísima actriz, filántropa y ganadora del Oscar, Viola Davis. En su cuenta de Twitter escribió un mensaje bastante emocional para describir lo que este pequeño estaba haciendo, pues en sus propias palabras este niño representaba a todas las personas de la comunidad afroamericana que lo único que han hecho es demostrar su talento a lo largo de los años.

“Me recuerda la belleza de mi pueblo. Creamos, nos elevamos, podemos imaginar, hemos desatado la pasión, y el amor….a pesar de los brutales obstáculos que se han puesto delante de nosotros. ¡Nuestra gente puede volar!”, dijo Davis. Más tarde y gracias a este tuitazo, Anthony ganó la atención de la American Ballet Theatre en Nueva York, una de las escuelas más prestigiosas de su rama.

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love….despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0

— Viola Davis (@violadavis) June 24, 2020