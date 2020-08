Niño recibe miles de solicitudes de adopción después de que adoptaran a su hermano

Un pequeño niño de 9 años está a punto de encontrar un hogar para siempre después de tocar miles de corazones en una entrevista para la estación de noticias local KFOR. Ahora, la vida de Jordan parece que va a cambiar como siempre lo ha soñado; una adopción está tocando su puerta por primera vez en su vida.

En la entrevista, el pequeño Jordan dijo las palabras: “espero que alguno de ustedes me elija”. Esto lo dijo después de estar bajo el cuidado del Departamento de Servicios Humanos del Estado (DHS) durante 6 años y después de ver a su hermano siendo adoptado por una familia. Pero las cosas parecen estar cambiando para el niño Jordan después de que dejó en claro que no le encantaría nada más que ser parte de una familia que lo ame.

Su sincera súplica realmente tocó el corazón de la gente. En cuestión de 12 horas, el Departamento de Servicios Humanos se inundó de interés en el pequeño niño Jordan. Casey White, un funcionario del DHS de Oklahoma, le dijo a TMZ que hay más de 5,000 solicitudes para adoptar a Jordan.

Para que vean la cantidad de interés que hay en Jordan después de la entrevista, Casey platica que tuvo que establecer un plan de horas extra solo para atender todas las llamadas y correos electrónicos que reciben. Pero lo están haciendo funcionar porque están comprometidos a encontrar el mejor hogar para Jordan lo más rápido posible.

Como el hermano de Jordan también se encuentra en Oklahoma, el Departamento de Servicios Humanos está buscando una familia que viva en el estado para que los hermanos puedan permanecer cerca, pero de no ser posible, el niño encontrara un hogar adecuado para él en cualquier parte.

Jordan dice que está muy bien preparado para ser hijo único o tener un hermano mucho mayor, ya que a sus cortos 9 años, ha pasado por muchas cosas. pero lo que realmente necesita el niño, es tener padres que lo amen y lo consientan de vez en cuando. Afortunadamente, el gran entusiasmo público y todo el interés en su adopción, el DHS confía en que Jordan será parte de una familia amorosa en los próximos seis meses.

