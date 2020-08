Decirle adiós a una mascota no es fácil, sobre todo porque sin importar que sean animales se convierten en un miembro más de la familia. Sin embargo, pueden pasar los años y la gran mayoría de las persona difícilmente logran olvidar a esos peludos compañeros que por años los hicieron muy felices, cosa que entendemos a la perfección, como este niño que sigue escribiéndole a su perrito.

En marzo de este año el internet conoció la historia de Simón y su pequeño dueño pero si no se la saben, acá se las contamos. Un día y después de meditarlo con su mamá, el niño decidió dejar en un albergue a su doggo, no sin antes explicar las razones para hacerlo, en una carta que él mismo escribió dijo que había tomado esa decisión porque su papá le pegaba al pobre cachorrito y no quería que viviera así.

Buenas noches !!

Subí está carta y estás fotos con la única intención de localizar al dueño de Simón .

No está en… Publicado por Albergue Pergatuzoo en Sábado, 7 de marzo de 2020

También puedes leer: SÍ, ESTAMOS LLORANDO: NIÑO DA EN ADOPCIÓN A SU PERRITO PARA QUE SU PAPÁ NO LO MALTRATE 😭

El niño tuvo que dejar a Simón… pero ya no es un cachorro

El pequeño no lo dejó así nada más, dentro de la misma nota explicaba que incluía todos sus ahorros para que pudieran comprarle tortillas a Simón (porque según él comía mucho) y terminó su carta pidiéndoles que no dieran en adopción a su perrito porque cuando él creciera volvería por él. El albergue Pergatuzoo –el lugar en el que recogieron al peludo– compartió todo esto en sus redes sociales, y por supuesto que conmovieron al internet.

Han pasado casi seis meses desde aquel día y aunque muchos pensarían que el niño ya se había olvidado de él, la verdad es que no. Resulta que hace algunos días, el mismo albergue publicó algunas fotografías de Simón, quien para sorpresa de muchos y en cuestión de semanas que convirtió en un adulto –uno muy bonito y adorable, por cierto–.

El pequeño dueño sigue al pendiente del doggo

Por si esto no fuera suficiente, también publicaron que el pequeño aún sigue escribiéndole cartas a su doggo y a la vez también las usa para preguntar cómo sigue. De hecho en el último escrito que envío al albergue donde tienen a Simón nos podemos dar cuenta de que está al pendiente de todo lo que le pasa, pues no deja de mandar dinero para las tortillas del perrito y hasta le recuerda lo mucho que lo extraña.

“Simón, te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario. Te dejo tres pesos para tus tortillas” dice la carta. No cabe duda de que es el inmenso el amor que un niño puede sentir por su mascota, que a pesar de las distintas circunstancias por las que tuvo que abandonarlo en un refugio sigue atento a todo lo que le pasa, y no tenemos la menor duda de que cumplirá su palabra de regresar por él cuando sea grande. Sí, se vale llorar con esta historia.