¿O por criticar a AMLO? Piden cancelar a Paco de Miguel por misógino e internet salta a su defensa

La llamada ‘cultura de la cancelación’ se ha hecho cada vez más popular en internet, pues con más frecuencia aparecen influencers/figuras públicas haciendo cosas mala y la gente pide a los demás que los ‘cancelen’ para que dejen ser hacer influyentes a personas tan nefastas. El más reciente personaje que se ha visto envuelto en ese tema es el comediante Paco de Miguel.

Seguramente han visto alguno de sus videos virales en plataformas como TikTok, Twitter o Facebook. De hecho, estamos casi seguros de que saben quién o han escuchado hablar de Meli Cervantes y Lety Calderón, esta última mujer que retrata la pesadilla de muchos cuando íbamos a la primaria/secundaria: la prefecta escolar.

Si de plano no saben de qué hablamos, les contamos rápidamente: Paco de Miguel es un joven comediante que se ha hecho famoso en redes sociales gracias a las caracterizaciones e imitaciones que hace de varios personas cotidianos como las mamás y las maestras, razón por la que ha conseguido un número notable de seguidores. De hecho no hace mucho su cuenta de Twitter fue verificada, nomás’ pa’ que se den un quemón.

Si bien las parodias han sido bien aceptadas por la mayoría de los usuarios de internet, como todo hay quienes consideran que el humor de Paco de Miguel es nocivo, pues replica, refuerza y se burla de los estereotipos que se le han impuesto a las mujeres que él imita en sus videoclips, razón por la que algunas personas intentaron ‘cancelar’ a este influencer.

Todo este pleito comenzó hace unas horas luego de que una usuaria en Twitter (cuya cuenta ya desapareció) se quejó de la comedia hecha por Paco de Miguel, la cual calificó de misógina porque se burla de las mujeres a las que imita.

Sin embargo, muchos de los seguidores de Paco de Miguel creen que esta polémica vino a raíz de un tuit que el joven escribió en su cuenta de Twitter, donde al estilo de la maestra Lety Mondragón le pide a AMLO que regrese la presidencia de México, algo que evidentemente no causó risa en todas las personas del mágico internet de las cosas.

Pero la cosa no quedó ahí, pues medio internet salió a la defensa de este jovencito y aseguraron que Paco de Miguel es de los contadísimos comediantes en México que utiliza un humor blanco e inofensivo en sus imitaciones, y además de que nunca lo han cachado teniendo actitudes misóginas o burlándose del físico de las personas –como ocurre casi en todos los stand-up comedy que se hacen en el país–, es una persona que destaca por su ingenio.

Wey Paco de Miguel es un tipazo, nunca se mete con nadie, no se mete con el físico, simplemente imita cosas que ha visto, y por eso le va cabron, porque es real, es humor súper blanco, e imita a chingos, no solo a mujeres pa que se callen. Con él NO, si no les gusta PA QUE LO VEN

— Rebeca 🌻 Schürenkämper (@RebecaSchurenK) July 5, 2020